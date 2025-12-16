La Junta se compromete a apoyar los Cursos Universitarios de Santa Catalina

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León se sumará al apoyo económico de los Cursos Universitarios de Santa Catalina, un proyecto con casi cuatro décadas de trayectoria que cada verano convierte a El Burgo de Osma en un referente académico y cultural. El anuncio lo realizó el alcalde, Antonio Pardo, en el pleno ordinario celebrado este martes, subrayando que se trata de un compromiso largamente esperado tras años de reclamaciones en los actos de inauguración y clausura. Con esta decisión, la 39ª edición de los cursos, prevista para 2026, contará con respaldo autonómico junto al del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, lo que garantiza mayor estabilidad y reconocimiento institucional.

El regidor recordó que en varias ocasiones se había reclamado públicamente este apoyo y que incluso envió una carta al consejero de Cultura para insistir en la necesidad de implicar a la Junta. “Era difícil de entender que un proyecto con tanta trayectoria y que reúne durante semanas actividad universitaria y cultural no contara con apoyo autonómico, mientras se financiaban iniciativas que apenas comenzaban”, señaló Pardo. En este sentido, celebró que “por fin se ha reflexionado y el próximo año tendremos esa colaboración”, cerrando así una reivindicación histórica para la villa.

En los informes de alcaldía también se puso de relieve el aumento de la población en el municipio, que alcanza los 5.384 vecinos. Tras depurar las bajas de diciembre por fallecimientos o cambios de domicilio, la cifra se mantiene por encima de los 5.300 habitantes, lo que supone un crecimiento notable en el último año. “El Burgo de Osma sigue pegándole fuerte en materia de asentamiento poblacional y eso se traduce en más ingresos para el municipio”, destacó Pardo. En el presupuesto de 2026, la participación en los tributos del Estado pasará de los 900.000 euros previstos en 2023 a 1,5 millones de euros, “un incremento del 65% motivado principalmente por el crecimiento demográfico”, añadió.

El alcalde vinculó este avance a las políticas de apoyo a las familias. “Las ayudas a la natalidad están contribuyendo a fijar población”, destacó. Este año se concederán 29 ayudas, frente a las 30 del pasado año y las 19 del anterior. En total, en los últimos tres ejercicios se han otorgado 78 ayudas de natalidad, consolidando una línea de apoyo que refuerza el asentamiento poblacional.

La sesión plenaria concluyó con la aprobación por unanimidad de todos los puntos del orden del día, entre ellos las modificaciones puntuales del PGOU y otros asuntos de gestión administrativa. El consenso político cerró así el último pleno del año en El Burgo de Osma, en una jornada marcada por el anuncio del respaldo autonómico a los Cursos Universitarios de Santa Catalina y por los datos positivos de crecimiento poblacional.