En Soria hasta los refugios de pastores cuentan con su propio Belén

El Belén ya está instalado en el refugio de pastores

Un año más el pueblo de Alconaba celebra la subida del belén al antiguo refugio de pastores, situado en lo alto de su monte de encinas. El nombre de este peculiar refugio, de planta circular, es Chozo Blanco y fue restaurado por sus propios vecinos en 2018. Desde entonces, niños y mayores suben juntos caminando por el monte, para instalar el belén, tomar turrones y cantar villancicos, y así dar la bienvenida a una nueva Navidad.

Una espesa niebla acompañó la subida al refugio mientras el sol acompañó en el camino de regreso. Una jornada muy navideña para disfrutar en compañía y celebrar la Navidad como es merecido.