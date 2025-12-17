El proyecto Maderaula confirma la cadena de valor de la madera del monte a la industria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El proyecto Construyendo Maderaula ha celebrado su jornada final poniendo el acento en el potencial de la madera local para desarrollar una cadena de valor monte-industria y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la construcción industrializada con madera.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total de 4.380.000 euros «de los que la Diputación financia el 86,8%, es decir, 3.802.798 euros», tal y como indicó este martes el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, en el Aula Magna Tirso de Molina, aseverando que la Diputación «ha puesto el alma y una parte muy importante» de su dotación económica. Una cifra que llama la atención ya que la primera intención era «asumir el 5% de una subvención concedida a Cesefor por el Ministerio de 548.000 euros». Sin embargo, el proyecto ha ido creciendo hasta los casi 4,4 millones.

Este proyecto «ha servido como caso real para demostrar cómo se puede explotar de manera sostenible esta actividad basada en un recurso natural y abundante en diferentes zonas de la geografía, entre ellos, la provincia de Soria». Esta iniciativa se ha ejecutado en diferentes etapas, que «comenzaron por las acciones en el bosque; continuaron con el aserrado de la madera, su clasificación estructural y la fabricación de productos tecnológicos para la construcción y culmina con el montaje de Maderaula Lab, centro de nacional de innovación y formación en construcción industrializada con madera que se está realizando en el PEMA de Garray», apuntan fuentes del Cesefor.

Este edificio se está ejecutando «con madera tecnológica fabricada a partir de pino silvestre de un rodal demostrativo del proyecto, situado en San Leonardo». Un edificio, con estructura prefabricada de madera de 1.000 metros cuadrados y 18 metros de altura, «que permitirá impartir formación práctica de prefabricación y montaje de prototipos de edificios de hasta 3 plantas. También posibilitará testar herramientas y materiales para la edificación sostenible y de consumo de energía casi nulo».

Precisamente este martes Serrano quiso incidir en el Cesefor, cuya presidencia ostenta la Diputación, «un título que nos honra y que nos obliga a prestar especial atención». La Diputación, recordó, «creó este centro porque en aquel momento había personas, políticos, que decían que la riqueza forestal de Soria tenía que ser una ventaja y crear riqueza. Y, además, genera también empleo. Ahora mismo Cesefor cuenta con 130 trabajadores, la mayoría con una cualificación muy alta y tener el centro de referencia de Castilla y León en Soria es un auténtico lujo».

Por todo ello, «la madera, los bosques tienen que estar en un lugar prominente de nuestra sociedad y de nuestra economía. Tenemos que ser capaces de mantener el legado que nos han dejado pero capaces, a la vez, de generar riqueza y oportunidades en torno a este recurso», explicó Serrano durante su intervención donde hizo suyas las palabras del director del centro, Pablo Sabín, cuando habla de que esta realidad «es una bendita anomalía y desde la Diputación nos alegramos de que esto vaya cada vez a más».

La jornada puso de manifiesto que «los principales productos tecnológicos de madera aplicados en la construcción incluyen la madera contralaminada o madera laminada cruzada, la madera laminada encolada y el contrachapado. Estos productos combinan las ventajas estéticas y sostenibles de la madera con mejoras significativas en resistencia, versatilidad y rendimiento estructural».

Además, «la construcción industrializada con madera contribuye a la descarbonización del sector, uno de los más contaminantes. Es un material natural que entre otras cualidades permite reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía durante el proceso de construcción, disminuyendo la huella de carbono del ciclo de vida de un edificio».