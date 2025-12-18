El Presupuesto de la Diputación de Soria sube a los 94,8 millones por las ayudas europeas y de la borrasca Jana

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Presupuesto de la Diputación para 2026 se elevará hasta los 94,8 millones de euros tras sumar las partidas que se reciben de fondos europeos y las ayudas de la borrasca Jana. Un cifra que incrementa en un 22% (17 millones) las cuentas del año pasado situándose en el más elevado de la historia.

Responden a un enfoque «realista, responsable e inversor», según explicó ayer el presidente, Benito Serrano, en su presentación ante los periodistas.

Para Serrano, esta cifra permite afrontar con garantías los retos de la provincia: el refuerzo a los servicios sociales, el apoyo a los pequeños municipios, la cohesión territorial, la creación de empleo y la fijación de la población.

Uno de cada cuatro euros de este Presupuesto se destina a inversiones. Más de 25 millones de euros que se destinarán a mejorar las infraestructuras y a dinamizar los sectores estratégicos de la provincia.

Entre las principales novedades se encuentra el incremento de un millón de euros de fondos propios para las obras del Plan Provincial de Diputación, cuya partida pasa de los 5 a los 6 millones de euros, la construcción de un cuarto parque de bomberos y el arranque de un proyecto audiovisual para convertir a Soria en escenario de rodajes.

El equipo de Gobierno del PP presentó un borrador de Presupuestos, que se debatirá en un pleno extraordinario el día 29 de diciembre, con dotación para Servicios Sociales, vivienda, carreteras, y reto demográfico como pilares de la gestión política y con partidas en aumento, en lo que Serrano calificó como una senda de crecimiento que se inició hace tres o cuatro años.

En materia de Servicios Sociales el presupuesto supera los 19 millones de euros, de los que 9,7 se destinarán a la gestión de las dos residencias de ancianos y los otros 9,3 millones a los programas en marcha, entre los que destaca la ayuda a domicilio, con tres millones de euros. El gasto supondrá en 2026 el 20% del Presupuesto. El Acuerdo Marco, alcanza los seis millones de euros, con un compromiso de incremento progresivo.

La partida para infraestructuras en el medio rural también es elevada. Entre las novedades. este año, la Diputación gestionará más 4,5 millones de ayudas estatales por la borrasca Jana, que los ayuntamientos completarán con un gasto similar hasta alcanzar una inversión de 9,5 millones de euros.

A esta partida se suman otros 3 millones de euros para el arreglo y mantenimiento de la red provincial de carreteras, así como el millón de euros que se destinará a las obras de cohesión territorial que supondrá un gasto de dos millones de euros, gracias a la aportación de otro millón de euros de la Junta de Castilla y León.

En 2026, el presupuesto para las inversiones en las obras de Planes Provinciales será de 6 millones de euros, lo que supone un incremento de un millón, respecto a este año. Estas obras, entre las que destaca las de ciclo hidráulico, se completan con las aportaciones de los ayuntamientos, por lo que las inversiones pueden superar los 9 millones de euros.

A vivienda, una prioridad estratégica para la Diputación de cara al próximo año, provincial, con más de un millón de euros destinados a políticas activas de acceso a la vivienda, una herramienta clave para asentar población, especialmente joven y ofrecer oportunidades reales en el medio rural.

Las cuentas incluyen 200.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales destinadas a alquiler social; 280.000 euros para programas de vivienda joven; 120.000 euros para regeneración urbana y retirada de ruinas; 156.000 euros para el programa Rehabitare en colaboración con la Junta de Castilla y León y 80.000 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas dentro del Plan Soria.

Como novedad en 2026 se incorpora una partida de 110.000 euros para bonificar con un 10 % las viviendas para jóvenes promovidas por la Junta reforzando la colaboración interadministrativa y facilitando el acceso a la vivienda en los municipios.

Los fondos europeos seguirán siendo protagonistas en 2026. La apertura de la Oficina de la Despoblación será una realidad y «permitirá reforzar la capacidad técnica para captar fondos europeos», según explicó Benito Serrano, que destacó que todos los proyectos se han conseguido en concurrencia competitiva.

El próximo año se continuará el trabajo para cerrar el PERTE del agua y proyectos DUS, aunque el principal impulso se dará al Plan de Actuación Integrado Senda Sostenible, con 7.613.925 euros que beneficiará a 12 municipios, con actuaciones de digitalización turística y recuperación del patrimonio financiadas al 60 % por fondos europeos.

A este se suman el Plan de Sostenibilidad Turística Celtiberia, con 1.057.000 euros y el proyecto Construyendo Maderaula, dotado inicialmente con 64.178 euros.

Benito Serrano dio a conocer ayer la aprobación de proyecto Feder, gracias al que la Diputación ha captado dos millones de euros para poner en marcha un proyecto de turismo para municipios pequeños en la provincia de Soria.

La red provincial de parques de bomberos continúa ampliándose con un presupuesto de 5,1 millones de euros, a los que se suman los nuevos parques de San Pedro Manrique y Arcos de Jalón, además de la reciente incorporación de San Leonardo de Yagüe.

El presupuesto contempla 625.000 euros, para nuevas instalaciones el refuerzo de la plantilla hasta alcanzar el medio centenar de efectivos y un convenio con el Ayuntamiento de Soria. A ello se añade una subvención directa de la Junta de Castilla y León de un millón de euros para la lucha contra incendios, en zonas periurbanas con adquisición de maquinaria pesada, y 90.000 euros para la elaboración de Planes Contra Incendios en 50 localidades cofinanciados al 50 %.

El Plan de Fomento al Empleo, está dotado con un millón de euros, y permitirá contratar a más de 240 desempleados además del refuerzo de las brigadas forestales y en el Plan Soria, se mantiene el cheque bebé con una partida de 380.000 euros y se mantiene el apoyo directo al comercio local, además se mantienen las ayudas a becas de FP, comercio ambulante, bares, multiservicios, farmacias rurales, traspaso de negocios y sector de la resina.