Las iglesias de cuatro pueblos de Soria reciben 550.000 euros de la Junta para conservación

Iglesias y ermitas de cuatro pueblos de Soria se beneficiarán de una línea de ayudas para la conservación de templos aprobada este jueves por la Junta de Castilla y León en Consejo de Gobierno. La línea para toda la Comunidad rebasa los 5,3 millones de euros, de los cuales Soria recibirá 548.982 euros para su patrimonio.

Las intervenciones se dividen en dos anualidades. Para la de 2025 se dispone de un bloque de 258.021 euros y el de 2026 se eleva a 290.961 euros en el caso de los templos sorianos.

Las iglesias y ermitas de pueblos de Soria en las que se intervendrá son:

Rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Deza .

de . Consolidación del muro barbacana de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villasayas .

de . Actuaciones en la cubierta de la ermita de los Santos Mártires de Garray .

de . Actuaciones en la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Muela de Monteagudo de las Vicarías.

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León profundiza en una gestión integral basada en la participación de todos los agentes implicados: los propietarios, los agentes sociales y las administraciones públicas, capaces, en su conjunto, de identificar, impulsar y desarrollar sistemas patrimoniales como conjuntos de bienes vinculados al territorio y que comparten objetivos comunes para su conservación y puesta en valor.

En esta línea, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está impulsando actuaciones de colaboración con diversas entidades para la gestión territorial del patrimonio cultural, con una participación activa de organismos, entidades y agentes sociales, metodología de trabajo que ha mostrado su eficacia en proyectos para la intervención y gestión de bienes culturales.

En 2023 se suscribió un nuevo convenio con cada una de las diócesis y archidiócesis de Castilla y León, con el fin de establecer un marco rector de los criterios de actuación en las relaciones entre dichas entidades y la Administración autonómica. Así, se dispone en dichos convenios que la Consejería arbitrará anualmente, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, previo cumplimiento de los requisitos y normativa aplicables en cada caso, los mecanismos que estime oportunos con el fin de materializar la aportación económica que permita instrumentar los compromisos correspondientes para lograr los objetivos enunciados en los convenios suscritos. Para ello, cada una de las diócesis y archidiócesis firmantes se comprometen a presentar anualmente una propuesta priorizada de actuaciones en bienes muebles e inmuebles de su titularidad.

La intervención global prevista con estas subvenciones comprende un conjunto de actuaciones orientadas a la protección, conservación y restauración de bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León, todos ellos de titularidad eclesiástica. Estas actuaciones se distribuyen entre once entidades beneficiarias, que incluyen obispados, diócesis y arzobispados, y abarcan diferentes tipologías constructivas, desde iglesias parroquiales y ermitas hasta elementos singulares como retablos, cubiertas y estructuras defensivas.

El objetivo común es garantizar la estabilidad estructural, la funcionalidad y la preservación material de estos inmuebles, evitando el avance de patologías que comprometen su integridad y asegurando su puesta en valor para el uso religioso y cultural. De este modo, la Junta financia la totalidad de las actuaciones a realizar, de conformidad con las propuestas presentadas por las Diócesis, Obispados y Arzobispados de Castilla y León.