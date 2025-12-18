Almazán aprueba un Presupuesto de 11,6 millones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Almazán aprobó, con el voto en contra del PP, el Presupuesto municipal para 2026 que se eleva a 11.697.231 euros que supone un incremento del 14,2%. De este montante, 10.005.631 euros corresponden a las cuentas del Consistorio y 1.791.500 euros al Patronato de la Residencia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El capítulo de inversiones reales alcanza los 3.279.000 euros y supera el 30% del montante total, además contar con una previsión de crecimiento del 75,5% respecto al año anterior. Esta subida significativa se debe fundamentalmente a dos obras que «cambiarán el paisaje» de Almazán, según explicó la portavoz socialista en la sesión, Teresa Ágreda.

Se trata de las obras de adecuación en un tramo de la muralla, en la que se invertirá 1.035.000 euros gracias a la subvención del 2% Cultural y el arreglo del puente medieval, con una inversión de 633.000 euros a cuenta de las ayudas de la borrasca Jana, ambas procedentes del Gobierno.

El resto de partidas de inversiones corresponden a gastos para adquirir inmuebles o para derribo de edificios y equipamiento para proyectos turísticos, así como se completará la iluminación inteligente de la Ronda del Duero.

El grupo de la oposición del PP presentó una enmienda a los Presupuestos socialistas con el objetivo de dotar de una partida de 800.000 euros para adquirir el Palacio de los Hurtado de Mendoza.

«Llevan seis años prometiéndolo pero no lo han presupuestado ningún año», manifestó el portavoz, José Antonio de Miguel, que condicionó la aceptación de esta propuesta para dar el visto bueno al Presupuesto. De Miguel consideró que ha llegado el momento de adquirir el inmueble y destinarlo a un uso hotelero de gama alta.

El equipo de Gobierno rechazó la propuesta del PP. «Llevamos muchos años trabajando en el proyecto», explicó el alcalde, Jesús Cedazo, en una de sus intervenciones plenario, «sabemos que es un gran potencial, pero ha estado olvidado porque es privado», puntualizó.

Cedazo anunció que en las próximas semanas se va a recibir una valoración técnica de cada una de las propiedades que forman el conjunto del Palacio y que pertenecen a distintas familias, lo que permitirá poner un precio. A juicio de Cedazo, se trata de una «tediosa labor porque hace unos años había propietarios que no se planteaban la venta».

En este sentido, el regidor indicó que se ha avanzado, porque ahora se encuentran más receptivos a venderlo, dado que, ahora, el edificio sufre también problemas de conservación. Cedazo apeló a la ayuda de otras administraciones públicas para poder ejecutar obras de emergencia una vez que sea de titularidad municipal. El Ayuntamiento tiene voluntad de usar el 1,9 millones de euros de remanentes.

El alcalde indicó que se han mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León y espera poder arrancar un compromiso del Gobierno regional para el próximo año.

Por otra parte, otro de los asuntos que se resolverá en 2026 y que está reflejado en el Presupuestos es la enajenación de las casas de los camineros.

Dentro del capítulo de gastos el más elevado es el de Personal que se eleva a 3.249.500 euros. La RPT se eleva a 98 empleados, 75 laborales y 23 funcionarios. Ha sido un año de estabilización de empleados, según explicó Tere Ágreda. El PP solicitó votar por separado el Presupuesto y la plantilla, a los primeros voto en contra, mientras que lo hizo a favor para la propuesta de los trabajadores.

Por otra parte, el pleno dio el visto bueno, por unanimidad, a la cesión de terrenos a la Junta de Castilla y León para la construcción de 12 viviendas públicas para menores de 36 años. El Ayuntamiento confía que habrá demanda para estas viviendas en el municipio.