Almazán suspende la licitación para la privatización del servicio de agua

El Ayuntamiento de Almazán ha suspendido de manera provisional la contratación de la concesión del servicio del ciclo integral del agua, tras el recurso de reposición que presentó el grupo municipal del PP, que alegó que el acuerdo municipal para iniciar el trámite se debía haber adoptado en pleno y no en Junta de Gobierno.

La suspensión se acordó en la Junta de Gobierno del pasado viernes, celebrada dos días después de la presentación del recurso de los populares que agotarán la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.

El recurso del PP se presentó ante el acuerdo de la Junta de Gobierno, celebrada por el equipo socialista en octubre, en la que se acordó iniciar el proceso de privatización del servicio del agua en Almazán por el precio de 28,6 millones de euros y por un periodo de 25 años.

La argumentación jurídica que sustenta el recurso se sustenta en que un acuerdo de estas características, tanto por el volumen económico del contrato como por el periodo de años se tendría que haber adoptado por el pleno de la corporación en lugar de hacerlo la Junta de Gobierno, tal y como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo Común, por lo que lo consideran que es «nulo de pleno derecho».

El proceso de contratación que estaba en marcha y que ha sido suspendido contemplaba que el plazo para la recepción de los pliegos con las ofertas concluía mañana, 11 de diciembre, después de que se había ampliado el plazo 9 días, con el fin de garantizar la respuesta adecuada a las consultas que se están haciendo y así facilitar a los licitadores la implementación de las ofertas, según se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El plazo para la apertura del sobre administrativo estaba previsto para el próximo viernes, 12 de diciembre, el correspondiente a la oferta técnica para el día 19 y la oferta económica para el día 23 de enero.

En la actualidad el servicio de agua se presta por gestión directa municipal, desde el año 2012 que se rescató tras haber estado externalizado.

El equipo de Gobierno de Almazán alega para su nueva privatización el contenido de un estudio de viabilidad que aconsejaba como mejor opción la concesión, debido a la estructura y grandes necesidades de inversión. Se realizó el estudio de la estructura de costes y se envió a la Junta Consultiva de Castilla y León para su análisis, que fue favorable.

La licitación que ahora ha suspendido el Ayuntamiento de Almazán es para todo el ciclo del agua y comprende la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y de agua de riego (captación y distribución) así como la gestión del servicio de saneamiento de aguas residuales (alcantarillado y depuración). Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con el alcalde, Jesús Cedazo, de manera infructuosa.

Por su parte, el PP cree que el servicio de agua de Almazán funciona bien con la gestión municipal y no es necesaria su externalización. Además considera que el pliego contiene irregularidades y apreciaciones que no se ajustan a la realidad del funcionamiento.