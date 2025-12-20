El PSOE propone enmiendas por valor de 10,7 millones al Presupuesto de la Diputación de Soria

Palacio de Almazán para el que el PSOE pide a Diputación 2 millones de euros.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El grupo socialista en la Diputación de Soria presentó ayer en Comisión de Hacienda una batería de enmiendas al borrador del Presupuesto de 2026 que suman un montante de 10,7 millones de euros y que proponen que se sume a los 94,8 millones de euros, propuestos por el equipo de Gobierno, y que se costeen con endeudamiento, dado que la Institución tiene deuda cero.

La portavoz, Esther Pérez, dio a conocer este conjunto de medidas que estudiará el PP y los posibles cambios se estudiarán en la comisión que se celebrará el lunes.

La portavoz consideró que esta fórmula es la más adecuada «por los tiempos en los que nos movemos» y también porque «se trata de una cantidad asumible para las cifras que plantea el equipo de Gobierno.

Las propuestas se enmarcan en actuaciones relacionadas con vivienda, turismo, servicios sociales y obras. «Son propuestas realistas, asumibles y absolutamente necesarias para que la provincia avance», manifestó Pérez, quien puso en valor este conjunto de medidas que, a su juicio, tienen el objetivo de reforzar el apoyo a los ayuntamientos y situar la vivienda, los servicios públicos y la cohesión territorial en el centro de las políticas provinciales.

Entre las partidas económicas más abultadas que solicita el PSOE para incluir los Presupuestos se encuentran los dos millones de euros para ayudar al Ayuntamiento de Almazán en la compra del Palacio de los Hurtado de Mendoza.

Otra de las propuestas está dirigida a los parques comarcales de bomberos y se eleva a 1.500.000 euros de tal manera que se construyan los tres parques que quedan por hacer en lugar de hacer solo uno, como pretende el PP.

La vivienda ocupa un eje central de las propuestas socialistas. «Es un problema en todo el país y también en nuestra provincia, y desde el Grupo Socialista queremos ser parte de la solución», subrayó Pérez.

En este capítulo se plantean incrementos significativos: 200.000 euros más para rehabilitación de vivienda municipal; 75.000 euros adicionales para eliminación de ruinas; 290.000 euros más para ayudas a vivienda joven, al considerar insuficiente la ayuda actual de 5.000 euros.

A estas cantidades añaden dos nuevas convocatorias, la primera de 500.000 euros para ayudas a accesibilidad y eficiencia energética en viviendas del medio rural y otros 500.000 euros para la rehabilitación de vivienda privada vacía destinada al alquiler, con la obligación de incorporarla a una bolsa provincial de vivienda, recuperando un modelo que ya funcionó durante el mandato socialista.

Uno de los problemas que ha puesto encima de la mesa el PSOE es la dificultad a la que se enfrentan los pequeños municipios para acometer pequeñas obras y gastos corrientes básicos. Para ello proponen poner en marcha un plan de mantenimiento municipal dotado con dos millones de euros.

También preocupa al PSOE el amianto en los edificios municipales y por ello creen que sería conveniente realizar un censo de inmuebles y acometer la retirada, para lo que sería necesaria una cantidad de un millón de euros.

En el ámbito social y demográfico, destaca la creación de la Red de Pueblos Cuidadores, con una dotación de 500.000 euros, orientada a reforzar los cuidados y servicios para que las personas puedan vivir en sus pueblos.

Asimismo, se plantea la renegociación del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para aliviar el esfuerzo económico de la Diputación y la puesta en marcha de un nuevo programa de animación sociocultural destinado a jóvenes y personas mayores en todos los municipios, independientemente de su tamaño, dotado con 200.000 euros.

Por último, el PSOE reitera la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones, tal y como marca la ley, con una dotación de 35.000 euros que permitirá sustituir los convenios nominativos por convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.