Solidaridad y artesanía para celebrar las navidades en Garray

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los mercadillos navideños llegan a Garray y son dos mejor que uno. Los puestos han abierto sus puertas y atenderán al público hasta el día de Nochebuena. El frontón alberga 12 puestos con artículos de artesanía, elaborados en madera, tela y bisutería. A ellos se suma un puesto en el que se vende trufa negra.

Se trata de las segundas navidades que el Ayuntamiento de Garray apuesta por la artesanía, algunos puestos están regentados por vecinos de la localidad y eso fue lo que empujó al Consistorio a comprar seis casetas de madera dobles para dar cobijo a los vendedores, según explicó la alcaldesa, María José Jiménez, que explicó que se estudia la celebración de otras ferias en otras fechas.

El segundo de los mercadillos tiene un carácter solidario y está ubicado en el salón de plenos del Ayuntamiento. En el mercado hay artículos de segunda mano que han sido donados por los vecinos para ser vendidos. Los miembros de la Asociación de la Tercera Edad colaboran activamente en esta iniciativa y son los que atienden a los compradores de este mercadillo, así como se han encargado de recoger las donaciones y clasificarlas para exponerlas al público. El domingo habrá un vermú-concierto con el grupo Café Torero en el frontón.