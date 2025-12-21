Llega la nieve a Soria: estas son las decenas de carreteras afectadas

Nieve en un monte de la provincia de Soria en la mañana de este domingo con un paseante.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La previsión de nieve en Soria se ha cumplido tanto en los pronósticos de la Aemet como en los de la DGT o Protección Civil. Con los datos oficiales disponibles a las 11.00 horas de este domingo hay decenas de carreteras afectadas, por el momento sin cadenas pero en algunos casos con restricciones notables.

Dentro de la Red de Carreteras del Estado las afecciones por nieve son especialmente sensibles en dos vías. La primera es la autovía A-15 (Soria-Medinaceli). Tiene un buen tramo en nivel amarillo entre Cubo de la Solana y Alcubilla de las Peñas. La circulación de vehículos pesados está restringida y la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. Entre Alcubilla y Medinaceli los vehículos pesados tienen prohibido adelantar. El tramo entre Soria capital y Cubo está en nivel verde, "transitable con precaución".

En la misma situación está la carretera CL-101, Ágreda-Almazán. Desde Noviercas hasta la villa adnamantina tiene restringido el paso de camiones por nivel amarillo por nieve.

Además de estas dos vías, en la red principal hay avisos de la DGT con la información de la mañana del domingo en:

N-234 en el puerto de la Bigornia , entre Ciria (Soria) y Torrelapaja (Zaragoza), con prohibición de adelantar para camiones.

, entre Ciria (Soria) y Torrelapaja (Zaragoza), con prohibición de adelantar para camiones. N-234 entre Abejar y San Leonardo de Yagüe , también con prohibición de adelantamientos a vehículos pesados.

, también con prohibición de adelantamientos a vehículos pesados. SO-615, de Estepa de San Juan a Villar del Río , con igual prohibición (zona de Oncala).

, con igual prohibición (zona de Oncala). N-111, de La Póveda de Soria a Lumbreras de Cameros (La Rioja) por Piqueras, también en el mismo nivel.

Ya en la red de carreteras autonómicas de Castilla y León en Soria el número de afecciones se multiplican. Según los datos de la Junta a las 11.00 horas hay aviso por nieve en: