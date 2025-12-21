Trafico
Llega la nieve a Soria: estas son las decenas de carreteras afectadas
En la mañana del domingo los puntos más complicados están en la autovía A-15 y la CL-101, ambas restringidas a camiones y con la velocidad limitada a 60 kilómetros por hora
La previsión de nieve en Soria se ha cumplido tanto en los pronósticos de la Aemet como en los de la DGT o Protección Civil. Con los datos oficiales disponibles a las 11.00 horas de este domingo hay decenas de carreteras afectadas, por el momento sin cadenas pero en algunos casos con restricciones notables.
Dentro de la Red de Carreteras del Estado las afecciones por nieve son especialmente sensibles en dos vías. La primera es la autovía A-15 (Soria-Medinaceli). Tiene un buen tramo en nivel amarillo entre Cubo de la Solana y Alcubilla de las Peñas. La circulación de vehículos pesados está restringida y la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. Entre Alcubilla y Medinaceli los vehículos pesados tienen prohibido adelantar. El tramo entre Soria capital y Cubo está en nivel verde, "transitable con precaución".
En la misma situación está la carretera CL-101, Ágreda-Almazán. Desde Noviercas hasta la villa adnamantina tiene restringido el paso de camiones por nivel amarillo por nieve.
Además de estas dos vías, en la red principal hay avisos de la DGT con la información de la mañana del domingo en:
- N-234 en el puerto de la Bigornia, entre Ciria (Soria) y Torrelapaja (Zaragoza), con prohibición de adelantar para camiones.
- N-234 entre Abejar y San Leonardo de Yagüe, también con prohibición de adelantamientos a vehículos pesados.
- SO-615, de Estepa de San Juan a Villar del Río, con igual prohibición (zona de Oncala).
- N-111, de La Póveda de Soria a Lumbreras de Cameros (La Rioja) por Piqueras, también en el mismo nivel.
Ya en la red de carreteras autonómicas de Castilla y León en Soria el número de afecciones se multiplican. Según los datos de la Junta a las 11.00 horas hay aviso por nieve en:
- CL-101 13 24 DE ÓLVEGA A N-234.
- CL-101 33.52 42 DE N-234 A GÓMARA (SO-340).
- CL-101 76 90.73 DE ALMAZÁN (CL-116) A VILLASAYAS.
- CL-101 90.73 99.46 DE VILLASAYAS A BARAHONA (SO-132).
- CL-101 99.46 105.45 DE BARAHONA (SO-132) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
- CL-116 50 61.28 DE ALMAZÁN (A-15) A MORÓN DE ALMAZÁN.
- CL-116 61.28 84.07 DE MORÓN DE ALMAZÁN A MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (SO-340).
- CL-116 84.07 87.35 DE MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (SO-340) A LÍMITE DE C.A. DE ARAGÓN.
- SO-110 0 9.28 DE ALMAZÁN (N-111) A MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115).
- SO-110 9.28 22.24 DE MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115) A FUENTEPINILLA (SO-100).
- SO-132 22 28.4 DE MEDINACELI (N-IIa) A BARAHONA (CL-101).
- SO-132 45 45.13 DE BARAHONA (CL-101) A LA RIBA DE ESCALOTE (SO-152).
- SO-132 45.13 62.13 DE LA RIBA DE ESCALOTE (SO-152) A SO-160.
- SO-135 0 20.58 DE SO-160 (RETORTILLO DE SORIA) A MONTEJO DE TIERMES.
- SO-135 20.58 36.9 DE MONTEJO DE TIERMES A LÍMITE DE PROVINCIA DE SEGOVIA.
- SO-152 15 29.74 DE BERLANGA DE DUERO A BARCONES (SO-154).
- SO-152 29.74 35.31 DE BARCONES (SO-154) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
- SO-154 0 4.25 DE BARCONES (SO-152) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
- SO-160 16.94 37.56 DE RECUERDA A RETORTILLO DE SORIA.
- SO-160 37.56 40.65 DE RETORTILLO DE SORIA A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
- SO-340 0 7.46 DE ALMENAR DE SORIA (N-234) A GÓMARA (CL-101).
- SO-340 7.46 21.94 DE GÓMARA (CL-101) A SERÓN DE NÁGIMA.
- SO-340 21.94 38.03 DE SERÓN DE NÁGIMA A MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (CL-116).
- SO-350 0 25.4 DE GÓMARA (SO-340) A DEZA.
- SO-350 25.4 33.87 DE DEZA A LÍMITE DE C.A. DE ARAGÓN.
- SO-615 18 20.85 DE GARRAY (N-111) A SO-650.
- SO-615 20.86 30 DE SO-650 A SO-630.
- SO-650 0 1 DE PUERTO DE ONCALA (SO-615) A SAN PEDRO MANRIQUE (SO-630).
- SO-830 0 31.48 DE VINUESA (SO-820) A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA, por el Puerto de Santa Inés, cerrado al tráfico pesado.