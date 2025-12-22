El presidente de la Diputación aplaza al Plan Soria el dinero para comprar el Palacio de Almazán

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, abre la puerta a que la compra del Palacio de Almazán se pueda financiar con los dos millones del Plan Soria. Serrano se compromete a convocar una reunión con el resto de los grupos políticos para consensuar proyectos, entre los que se encuentra el albergue de Borobia y la recuperación de la residencia de Ágreda.

Los dos primeros formaban parte de las enmiendas presentadas por el PSOE al Presupuesto y que no han sido aceptadas por el equipo de Gobierno.

La Comisión de Hacienda dictaminó ayer el Presupuesto, que asciende a 94,8 millones de euros, con los votos en contra del PSOE y la abstención del Vox.

Sobre el resto de propuestas presentadas por los socialistas en materia de viviendas, servicios y respaldo a los ayuntamientos, el PP consideró que ya tienen reflejo en el borrador, por lo que a lo largo del año se compromete evaluar su desarrollo y a reforzarlas posteriormente mediante modificaciones de crédito financiadas con remanentes, si así lo requiere su ejecución.

El presidente Benito Serrano recordó el capítulo dedicado a vivienda supera el millón de euros y en la partida se incluye el compromiso con la Junta de Castilla y León para bonificar el 10 % de las viviendas promovidas por Somacyl destinadas a jóvenes. La cantidad inicial está dotada con 110.000 euros y podrá ampliarse hasta el entorno del medio millón de euros en función del avance de las obras en todos los municipios de la provincia.

En lo que se refiere al planteamiento socialista de afrontar sus propuestas con endeudamiento, Serrano remarcó que la posición del equipo de gobierno no es contraria al uso del endeudamiento en términos generales, pero prefiere utilizarlo para financiar partidas ya previstas y que pueden atenderse con recursos propios en un corto plazo.

«La prioridad es que los recursos de la Diputación se destinen directamente a los vecinos y no al pago de intereses financieros», señaló, recordando además que la institución actúa como apoyo financiero a los ayuntamientos a través de la Caja de Cooperación, con 1,5 millones de euros ya concedidos.

El Presupuesto de 94,8 millones de euros que aprobará la Diputación en el más elevado de la historia, con un incremento del 22 % respecto al ejercicio anterior y una subida lineal de 17 millones de euros.

El presupuesto de 2026 tiene un marcado carácter inversor con 25 millones de euros, lo que supone el 26 % del total del presupuesto provincial, una cifra que se empleará en la mejora de infraestructuras y la dinamización económica.