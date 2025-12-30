El PP saca adelante en solitario el Presupuesto de 94,8 millones para la Diputación de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del PP de la Diputación de Soria ha sacado adelante en solitario el Presupuesto para el ejercicio 2026 que asciende a 94.857.000 euros, en el pleno que se celebró ayer, en el que PSOE y Vox votaron en contra.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, defendió las cuentas de las que dijo que son «realistas, responsables y pensadas para dar estabilidad a los ayuntamientos, reforzar los servicios públicos y seguir avanzando en la provincia».

Subrayó que el presupuesto consolida la capacidad inversora de la institución sin recurrir a endeudamiento para gastos no esenciales.

Se trata de la cantidad más elevada de la historia de la Institución que se incrementa en un 22%, respecto al año anterior y destaca su capacidad inversora, a la que se destinan 25 millones de euros y el elevado gasto social, al que se destina más del 20 % del presupuesto, garantizando la prestación de servicios esenciales en todo el territorio.

Para el diputado de Vox, Eduardo Álvarez, este Presupuesto «es conservador y es lo mismo que todos los años». Echó en falta un Plan Estratégico de Turismo y preguntó al equipo de Gobierno por proyectos como el Punto de Nieve y el Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI), «un proyecto que seguimos enterrando porque está en un limbo legal», puntualizó.

En su intervención también puso el foco en el déficit de las residencias de la tercera edad y dijo que sus líneas rojas y con las que Vox está totalmente en contra son la que se destinan al Plan de Igualdad, memoria democrática y protectoras de animales.

El voto del PSOE fue también en contra. La principal razón que esgrimió su portavoz, Esther Pérez, fue el rechazo a todas las enmiendas que había presentado al borrador y el escaso nivel de ejecución de Presupuestos de años anteriores.

«El papel lo aguanta casi todo, pero la realidad demuestra que no se ejecuta ni la mitad de lo aprobado», señaló, poniendo como ejemplo que en 2024 la ejecución global fue del 48,89% y la de inversiones reales apenas alcanzaron el 27,21%.

«No se puede seguir vendiendo como histórico un presupuesto que luego se queda a medio camino. Presupuestar no es gobernar; gobernar es ejecutar y llegar a los pueblos», manifestó, en su intervención. A modo de ejemplo citó el proyecto de Aguas Bravas en San Esteban de Gormaz, que de los dos millones presupuestados solo se han ejecutado 3.700 euros.

Enmiendas

El PSOE presentó 22 propuestas concretas, cuantificadas en más de 10,7 millones de euros, dirigidas a reforzar los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos y luchar contra la despoblación, que solicitó incluirlas en el Presupuesto a través de la vía del endeudamiento.

Entre ellas se encontraba un plan de vivienda, con 1,5 millones de euros para rehabilitación, accesibilidad, eficiencia energética, vivienda joven y movilización de vivienda vacía para alquiler asequible en los pueblos y la creación de una Red de Pueblos Cuidadores, dotada con 500.000 euros.

Además los socialistas reclamaron dos millones de euros para la compra del Palacio de Almazán y la elaboración urgente del Plan Estratégico de Subvenciones, para cumplir la ley y garantizar transparencia y concurrencia competitiva.

Subvenciones

El presidente criticó» la falta de coherencia y rigor» de las propuestas presentadas por la oposición. Sobre el Plan Estratégico de Subvenciones, Serrano se comprometió a avanzar en el mismo a lo largo de este año, a la vez que recordó que la Diputación dispone ya de una ordenanza.

En cuanto al ATI señaló a otras administraciones como responsables de la paralización, de la que no saldrá hasta que no se convoque la comisión de transferencias o AESA dé el visto bueno para iniciar las obras, «estamos parados hasta que el Gobierno resuelva».

El presidente acusó a los socialistas de «sectarios» por solicitar en sus enmiendas partidas económicas para municipios en los que gobierno. Con estas palabras se refirió al dinero que reclaman para el Palacio de Almazán y el Observatorio de Borobia, «este año se han olvidado de su amigo el alcalde de Ágreda que todos los años pide partida para el edificio de la antigua residencia», puntualizó.

Serrano defendió con vehemencia su política en materia de vivienda, a la que destina en este Presupuesto un millón de euros, con el que se pretende mantener y reforzar la rehabilitación de vivienda municipal, la vivienda joven, la recuperación de inmuebles en ruina y la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética en los pueblos.

En este sentido rechazó propuestas de subvencionar la rehabilitación de viviendas privadas «porque se ha hecho y luego no estaban a disposición», agregó.

Personal

Por último, el pleno también aprobó la plantilla y el organigrama de funcionarios y laborales para 2026, respaldada por los representantes de los trabajadores, con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSOE.

Se ponen las bases de la nueva estructura de personal que operará en la Diputación a partir de 2026 y que se complementará a medio plazo con la RPT definitiva.

El nuevo organigrama recoge cambios en distintas secciones que pasan a depender de otros departamentos para una mayor efectividad como resultado del estudio de valoración de puestos elaborado por la consultora NUTCO. Para el traslado a la RPT de los cambios y modificaciones propuestas se consigna 500.000 euros para trabajar en su implantación.