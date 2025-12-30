La Diputación de Soria lo confirma: arranca la restauración del castillo de Serón de Nágima

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Arranca el proyecto de restauración del castillo de Serón de Nágima. Una vieja aspiración del Ayuntamiento que después de años se hizo con la titularidad de las ruinas y las ha puesto a disposición de la Diputación Provincial de Soria que pilotará esta intervención.

La Diputación cuenta con una subvención directa del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de 700.000 euros, para comenzar con el proyecto. La Junta de Gobierno de la Diputación, que se celebró ayer, aprobó el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de Rehabilitación del Castillo, por un importe de 47.632,98 euros, IVA incluido.

Se trata de un primer paso. La memoria descriptiva y económica se redactó a petición de la Diputación, con el fin de describir y valorar las intervenciones necesarias a realizar en el castillo de Serón de Nágima para garantizar su consolidación estructural, restauración y puesta en valor, deteniendo así la ruina avanzada y acelerada del castillo.

Con las actuaciones previstas se quiere garantizará la consolidación de la ruina que amenaza con perder la integridad del monumento y provoca riesgos a la seguridad de las personas.

El castillo de Serón de Nágima, a pesar de su estado de conservación, ostenta una serie de valores patrimoniales, ya que tiene un gran valor monumental y arquitectónico por su tipo, función y construcción.

Se engloba en un sistema territorial defensivo de la frontera, como relevante ejemplar de un castillo señorial bajomedieval en la frontera rayana entre Castilla y Aragón.

El castillo de Serón tiene un valor tecnológico añadido enfatizado por la presencia de una evolución de los huecos defensivos para las primeras armas pirobalísticas ubicadas dentro de un castillo de comienzos del siglo XV y a estos valores sistémicos, históricos, monumentales, tecnológicos y funcionales se unen los valores paisajísticos y de identidad social de la población de Serón y el entorno del valle del río Nágima.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el diputado de Cultura, Enrique Rubio, se han felicitado de que por fin se hayan conseguido solucionar todos los problemas existentes y que se pueda invertir los 700.000 euros previstos para llevar a cabo una tarea de consolidación de este castillo que es un emblema de toda la comarca.

La alcaldesa, María Isabel Latorre, se ha mostrado ilusionada de que por fin se pueda avanzar en la restauración del castillo y se siga evitando su deterioro y se consolide lo que queda, para disfrute de todos los vecinos y visitantes.