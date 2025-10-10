El castillo medieval de un pueblo de Soria busca donantes para su restauración

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soberbio, a pesar de su paulatino deterioro, hay un castillo en la provincia de Soria que ha dado un golpe de mano a su futuro. Lo que era un irremediable destino abocado al derrumbe y la erosión ha pasado a ser en unos meses un bien patrimonial al que le vuelve a latir el pulso. Y que abriga la esperanza.

Bien de Interés Cultural, este conjunto arquitectónico ha sido siempre de propiedad particular y está cargado de historia, hasta el punto de ser clave en el control del territorio durante la Reconquista. La venta del castillo por parte de la anterior propiedad (una familia de casi 40 herederos) ha permitido insuflar vida a esta fortificación, para la cual la firma Spein Heritage Invets (SHI), con sede social en Caracena, tiene un proyecto de envergadura.

Situado en lo alto de un cerro, el Castillo de Caracena es el tercero más grande de la provincia de Soria, después del Castillo de Gormaz y el de Berlanga, una fortificación medieval que ambiciona ser Centro de Interpretación de Castillos del Duero y Centro de Empleo del Patrimonio, avanza el arquitecto y restaurador Carlos Clemente Sanromán. Una campaña de excavaciones ha iniciado este pasado verano -con autorización de la Junta tiempo atrás- este proyecto, que trabaja en la consolidación estructural del Castillo y la recuperación de espacios accesibles al público, así como la realización de visitas culturales, escolares y turísticas.

Campaña de micro mecenazgo

De forma simultánea, los promotores han lanzado una potente y entusiasta campaña de crowdfunding para recaudar 200.000 euros y acometer la primera fase de la restauración. "Queremos que el Castillo renazca como un espacio vivo, un motor cultural y turístico para Soria", suscribe la web del castillo de Caracena, 'un gigante en peligro', tal y como se le denomina.

En ella se explica cómo participar en esta campaña de micro mecenazgo, animando a patrocinar el proyecto, tanto a nivel personal como si se trata de una empresa. "Aporta en especie: toda ayuda es bienvenida. Contacta con nosotros si puedes colaborar con materiales".

Visitantes al Castillo y promotores de la iniciativa.Castillodecaracena

'Salvemos el Castillo de Caracena' es el eslogan de esta iniciativa que persigue la preservación y revitalización de este bien, "joya medieval de Soria, guardián de la frontera del Duero durante 1.000 años, que se enfrenta a su batalla final contra el tiempo y el abandono", suscribe la publicación. "Sus muros se desmoronan y, con ellos, una parte de vital de nuestro patrimonio".

Trabajos actuales y proyecto

Los primeros trabajos han permitido que este 'gigante en peligro' se vaya descubriendo: ocho sondeos desvelarán cómo era el funcionamiento interno del Castillo. "Se quiere localizar la galería y todos los elementos fundamentales de un castillo medieval, como la galería, el aljibe o la torre", entre otros, apunta el arquitecto, avanzando "algunos descubrimientos importantes", que se anunciarán en su momento, porque antes se tienen que presentar a la Junta de Castilla y León.

Clemente forma parte de un equipo que no es nuevo en la zona, donde en su día participó en la restauración de la iglesia de San Pedro y hace un año decidió apostar por "uno de los elementos más valiosos" de esta parte de Soria, impulsando este proyecto de forma independiente.

Las excavaciones comenzaron a mediados del mes de junio y esta primera fase concluirá el 31 de diciembre. Son una treintena de personas que residen de forma continuada en la provincia de Soria y que se han empadronado en el Valle del Caracena, como el municipio en que se encuentra el Castillo, también Fresno de Caracena y otros cercanos.

Los promotores calculan que la intervención durará cinco años (2025-2029) y se dividirá en tres fases: consolidación estructural, rehabilitación de los espacios y restauración de la barrera artillada y el entorno.

Por el momento se van haciendo proyectos parciales y la previsión es que el Plan Director se redacte en 2027, para concluir las excavaciones al año siguiente, según la hoja de ruta. Los promotores estiman la restauración integral del Castillo en 12 millones de euros, a los que hay que sumar dos para las excavaciones.

El arquitecto anima a los sorianos a conocer más de cerca este castillo y a participar en 'levantarlo', en lo que ahora están participando más aportaciones de otros países, como México, Perú, Panamá y Venezuela, aunque también los hay de la provincia.

Clemente se muestra optimista en cuanto a la proyección que puede alcanzar el interés por esta campaña de micro mecenazgo, "ocho ondas", como él las llama, formadas por los donantes del valle; los del área de El Burgo y San Esteban; la provincia de Soria ("aunque solo llevamos 4 donaciones"; las aportaciones del conjunto del país -con 44 donaciones llegadas de siete comunidades-; la onda europea; la que llega de Hispanoamérica -con una veintena de aportaciones de cuatro países-; Panamá y el resto del mundo.

Programa de actividades en el fin de semana

Los promotores invitan a conocer el Castillo, de forma especial este puente del Pilar, para el que se han preparado diversas actividades. Para este sábado día 11, quien se acerque a Caracena puede convertirse en "arqueólogo por un día" y participar en la Inauguración del Muro de Donantes fundadores, en un fin de semana en el que se pasarán dos proyecciones sobre la historia y la cultura hispanas. El programa de actividades preparado es el siguiente:

Día 11

11-14 horas. Arqueólogo por un día. Sé protagonista de la historia excavando en el yacimiento del Castillo y vive la emoción de descubrir huellas del pasado.

14 horas. Inauguración del muro de donantes fundadores. Un momento muy especial en el que rendiremos homenaje a quienes hacen posible la reconstrucción del castillo.

17-20 horas. Cine de Verano. Estreno de la película 'España, la primera globalización, de José Luis López-Linares.

Día 12

17-20 horas. Cine de Verano. Proyección y presentación de 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza'.

El programa incorpora como vías del contacto el teléfono 696926184 y el correo shicastillodecaracena@gmail.com, tanto si se quiere participar en las actividades o, de algún modo, en la consolidación de este castillo.

Descripción

El castillo data de entre los siglos XVI y XVII, aunque el edificio original es de origen árabe, construido probablemente entre los siglos X y XI como parte de una campaña de refuerzo de las defensas omeyas, tal y como aparece descrito en la Lista Roja del Patrimonio, donde se incluyó por su mal estado de conservación en el año 2008.

En la construcción, en mampostería, se aprecian los restos de la construcción original, "una muralla que recorre el alto entre los barrancos y que sirve a su vez de base para la posterior torre del homenaje y el muro norte del recinto interior, ambos del siglo XV. Cuenta con un doble recinto con foso artificial y un acceso en zigzag muy bien protegido. El recinto interior es de planta rectangular con la torre del homenaje en la esquina sureste. El exterior sigue el contorno del interior, con diez cubos huecos con aditamentos artilleros. Todavía se aprecian los restos de salas abovedadas, aljibes y garitones volados".