La Diputación de Soria inyectará más de 500.000 euros para actualizar la RPT

La actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la Diputación Provincial de Soria supondrá un desembolso de más de medio millón de euros para atender al aumento de retribuciones que se asignarán a cada puesto de trabajo, que en la mayoría de ellos será superior a la actual, mientras que en aquellos trabajadores que sea inferior se respetarán los salarios actuales, como derechos adquiridos.

El equipo de Gobierno ha reservado una partida económica para hacer frente a estos incrementos, pero que se van a ir aplicando a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, según explicó el vicepresidente y diputado de Personal, José Antonio de Miguel.

Esta partida, junto a una consignación presupuestaria de 100.000 euros para implantar la carrera profesional es lo que ha elevado el Presupuesto para Personal para el próximo año hasta los 27 millones de euros, un 28,5% más en comparación con el año anterior.

Para la evaluación de la carrera profesional, la Diputación ha encargado un estudio a una empresa externa y el objetivo es mantener los incentivos a los trabajadores que ya perciben el tope del complemento de destino.

La Diputación enfila la recta final para cerrar la nueva RPT, en la que lleva trabajando tres años de la mano de la consultora NUTCO. De Miguel estima que estará concluida a mitad de 2026. Solo queda repasar ficha a ficha de cada uno de los puestos de trabajo, tanto los que están cubiertos como los vacantes.

Se comprueban además del salario los complementos. De Miguel indicó que ha existido controversia con los complementos específicos, en los que ha habido alegaciones de particulares.

De Miguel confiesa que se ha realizado una ardua labor que está a punto de finalizar y se ha realizado con la consulta y el conocimiento de los representantes de los trabajadores en la Institución provincial.

Por lo tanto, quedan algunos flecos para cerrar la nueva RPT, por lo que el último pleno no se sometió el documento a su aprobación sino que únicamente se aprobó la plantilla que asciende a 436 empleos. De estos, 295 son personal laboral y 141, funcionario.

Existe un número elevado de vacantes, tal y como explicó el diputado de Personal. Entre los laborales hay 88 vacantes y entre los funcionarios 53, aunque una buena parte de ellas están cubiertas con personal interino.

No obstante, el diputado puso en valor la reducción de la temporalidad a lo largo de este año que ha permitido cerrar la estabilización de 117 empleos.

Un proceso que «ha sido modélico», según explicó José Antonio de Miguel, «como así nos lo ha reconocido la auditoría del Tribunal de Cuentas», puntualizó.

Plazas de difícil cobertura

A lo largo de este año, se sacarán de nuevo las vacantes para cubrir jefaturas de servicios y de secciones, «porque algunos se encuentran cojos» como Agricultura y Medio Ambiente, Informática y Arquitectura y proyectos, aclaró De Miguel, que explicó que hay algunas plazas de difícil cobertura que en algunos centros de trabajo se han convertido en un problema.

En esta situación se encuentra la residencia de El Burgo de Osma donde hay 3 vacantes de enfermería y de auxiliar de enfermería, lo que está generando un problema de sobrecarga de trabajo en la plantilla de la residencia, «pero no encontramos personal sanitario para contratar», explicó De Miguel, que reconoció que se ha convertido en un problema que se arrastra desde hace un tiempo.

Otra de las plazas de difícil cobertura es la de viceinterventor. Se trata de un puesto de habilitación nacional que se ha incluido en la oferta de empleo público pero nunca se cubre.

Absentismo laboral

De Miguel también hizo referencia al «elevado» absentismo laboral, que alcanza al 20% de la plantilla de media anual, lo que «lastra el funcionamiento de determinados servicios», en referencia a las residencias de la tercera edad y vías y obras.

Por último, la plantilla de la Diputación de Soria estrenará nuevo organigrama, en el que habrá una reordenación de áreas y de servicios, así como cambios de departamentos, con el objetivo de ganar eficiencia. Una de las novedades será la apertura de la Oficina del Despoblación que albergará a los trabajadores de Reto Demográfico, principalmente.