San Esteban aprueba 5,5 millones de Presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) aprobó en pleno el Presupuesto municipal para 2026, que asciende a 5.584.756,10 euros, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior, cuando las cuentas alcanzaron los 5,3 millones de euros. Las nuevas cuentas salieron adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención del grupo socialista.

Antes de la votación, el pleno aprobó, con el apoyo de la oposición, el criterio técnico del techo de gasto, un trámite imprescindible para poder someter las cuentas a aprobación. El alcalde, Daniel García, defendió que el municipio debe «poner en valor lo que tenemos» y recordó la importancia de apoyar al sector primario y al tejido productivo local. García subrayó que San Esteban «tiene que ser un municipio dinamizador», capaz de generar oportunidades y de reforzar su identidad cultural, económica y patrimonial.

Del total presupuestado, 2.079.000 euros se destinan al capítulo 6, correspondiente a inversiones reales. Entre los proyectos incluidos destacan el PERTE del Agua, las potabilizadoras de saneamiento, con siete proyectos solicitados en colaboración con Junta, Diputación y Ayuntamiento, y las desnitrificadoras para mejorar la calidad del agua.

También se contemplan la mejora de los caminos rurales entre Berzosa, Rejas y Quintanas Rubias; los centros sociales y el centro turístico-cultural financiado con fondos Feder; diversas obras de accesibilidad; la mejora del edificio del Ayuntamiento; el laboratorio de talento rural orientado a proyectos de I+D; y la Casa de la Música.

El alcalde destacó especialmente el Proyecto de Destino Turístico Inteligente, dotado con más de un millón de euros, del que admitió que tienen «mucha ilusión», porque San Esteban es «el municipio más pequeño entre los agraciados», además de ser «los únicos en Soria» en contar con un «proyecto relevante», que permitirá digitalizar el turismo local.

El capítulo de inversiones incluye además otras actuaciones mencionadas por el equipo de Gobierno, como obras de pavimentación en la salida hacia Aranda, callejuelas y plaza Mayor; mejoras en la biblioteca municipal; otras para emergencias y sequía; maquinaria de jardinería; intervenciones vinculadas al 2% Cultural; actuaciones en Las Acacias, entre otras.

Asimismo, el presupuesto incluye la Unidad Territorial de Innovación (UTI), que permitirá crear vivienda joven y colectiva, así como espacios de coworking y tecnológicos; la nueva oficina de turismo; la recuperación de espacios históricos; y el futuro Centro de las Cortes de Castilla.

El regidor recordó que el municipio trabaja también en la implantación de tiendas multiservicio, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el desarrollo de un kit de espacio de datos para centralizar información municipal y turística. «Poner en valor lo que tenemos», insistió, es una de las líneas estratégicas del equipo de Gobierno.

La portavoz socialista, Silvia Carazo, justificó la abstención de su grupo señalando que el presupuesto «no responde a las necesidades reales del municipio». Carazo aseguró que las inversiones reales caen más de un 57% respecto al ejercicio anterior y denunció un incremento del 27% en el gasto de personal, que pasa a 1,3 millones.

Carazo lamentó la «tendencia a la reducción de gastos básicos e infraestructuras en los pueblos», la ausencia de partidas para caminos rurales, ciclo hidráulico, mantenimiento de pedanías o mejoras del entorno rural, y la falta de inversión en el polígono industrial.

También expresó preocupación por la futura tasa de basuras, que deberá entrar en vigor en abril de 2026, y por la baja ejecución presupuestaria, recordando que en 2024 solo se ejecutó el 49% de las inversiones previstas y que en el primer semestre de 2025 apenas se había ejecutado el 14%. La portavoz socialista añadió que no se observan avances en la zona de bodegas, pedanías o patrimonio, ni en la implantación de contadores digitales.

El alcalde recordó que el presupuesto del año anterior superó los ocho millones tras las modificaciones y afirmó que "tiene que ser un orgullo para todos que terminemos el año con un presupuesto de casi 9 millones de euros cuando veníamos de años con 3 millones".

García defendió que el Ayuntamiento trabaja para proteger el patrimonio, especialmente la zona de bodegas, donde se han solicitado fondos para levantar calles, mejorar la recogida de aguas, sensorizarlas y activar sistemas de bombeo. Finalmente, el presupuesto fue aprobado con seis votos a favor y dos abstenciones.