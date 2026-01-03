Almazán entrega sus premios navideños

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Concejalía de Cultura, Patrimonio, Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Almazán entregó este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento los premios de los tres concursos navideños organizados por el Consistorio.

Enrique Fernández Pinedo dirigió la entrega de premios, comenzando con el de postales navideñas. Los premios recayeron en los siguientes autores: Mejor postal (3 - 6 años) para Julia Sanz, Mejor postal (7 - 10 años) para Lucía García, Mejor postal categoría juvenil para Jimena Benito dotados con diploma y bono-regalo en librerías, Postal más original del concurso se ha otorgado a Diana Barcos dotado con diploma y bono-regalo en librerías y Mejor postal del concurso para Laura García dotado con diploma y 100 euros. Las postales pueden ser recogidas por sus autores en el Ayuntamiento. Destacó el concejal la dificultad del jurado para seleccionar los ganadores debido al gran nivel de las obras propuestas en ambos concursos, así como la variedad de formatos y materiales y la creatividad de las mismas.

En cuanto al concurso de decoración navideña 'Almazán se luce', en su séptima edición, los premios concedidos fueron: Tercer Premio para Berta Aragonés, Segundo premio para Raúl Ramos y Primer Premio para Joaquín Bernardino, dotados con 150, 250 y 500 euros respectivamente. Además, la organización previó un obsequio para todos los participantes, que pueden recoger en el Ayuntamiento desde el próximo miércoles día 7.

Por otra parte, desde el ámbito turístico también se entregaron también los premios en el denominado Reto Fotográfico Navidad 2025 que ha consistido en identificar una serie de detalles fotográficos y nombrar, por escrito, el monumento al que pertenecen. Se entregaron tres premios a Eva Alcázar, Elena Borjabad y María Jesús García.

Se recuerda asimismo que hasta el próximo día 6 de enero se podrá disfrutar de las distintas actividades como visitas guiadas, y acceso al Espacio Muralla, cine para pequeños y adultos y la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos, antes del cierre de la festividad navideña.