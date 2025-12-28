La Carrera de Navidad de Almazán en fotos

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La tradicional Carrera de Navidad de Almazán ha vuelto a ser un éxito de participación en la mañana de este domingo, reuniendo a centenares de adnamantinos en las calles de la villa. La prueba, consolidada como una cita imprescindible de estas fechas, ha destacado por su carácter festivo, donde el buen ambiente y el ingenio de los disfraces han primado sobre la competición. Con esta masiva respuesta popular, la localidad despide el año 2025.