La Diputación repartirá gafas gratis entre los empadronados en los pueblos de Soria para ver el eclipse

Celebración del congreso sobre el eclipse de agosto que se celebró el año pasado.Montesegurofoto

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos residentes en el medio rural tendrán gafas gratis homologadas para visualizar el Eclipse del día 12 de agosto. La Diputación proveerá a los más de 49.000 empadronados en los pueblos de estas gafas para que puedan observar el eclipse con total seguridad. «Estamos equivocados si pensamos que se puede mirar el cielo con cualquier elemento que no es el adecuado».

El Presupuesto de la Diputación ha habilitado una partida de 100.000 euros para la compra de estas gafas que tienen que ser especiales y certificadas con la ISO 12312-2.

Los expertos recomiendan no usar métodos caseros, como radiografías, o gafas de sol normales, ya que pueden causar daños oculares irreversibles.

Pensando en la salud de los sorianos, la Diputación realiza este pequeño esfuerzo económico para que los interesados y curiosos puedan realizar la observación sin riesgos.

Esta actuación forma parte de un conjunto de actividades en las que trabaja la Diputación con motivo del este eclipse solar total y que se podrá observar correctamente en la provincia.

Será el primero de estas características que es visible en la España desde hace más de un siglo y Soria cuenta con una localización privilegiada para su observación, como un buen número de provincias del norte de la Península.

El presidente de la Diputación expuso la preocupación ante el elevado número de personas que se puedan desplazar esos días hasta la provincia de Soria, en una fecha que coincide en agosto, un mes de vacaciones, en el que además el riesgo de incendios suele ser elevado.

«Todo esto hay que controlarlo dentro de nuestras posibilidades», manifestó Serrano, que mostró su preocupación, «porque no sabemos cuántas personas van a elegir Soria».

Por ese motivo, desde la Diputación, se ha abierto una página web para recabar información. A los ayuntamientos se les solicita datos sobre enclaves adecuados a los que pueda acceder el público, así como si necesitan refuerzos en materia de infraestructuras.

A lo largo de estos meses, la Diputación coordinará con los ayuntamientos estos aspectos y otros que permitan mejorar las condiciones de seguridad el día 12 de agosto ante una posible avalancha de visitantes.

El año pasado se celebró en Soria, con el patrocinio de la Diputación, un congreso en el se abordaron aspectos relacionados con el eclipse de agosto, como la movilidad y la seguridad de las personas, así como se informó al público sobre las medidas a tomar para realizar una observación adecuada y sin peligros y también se posicionó a Soria, como destino de referencia para el turismo astronómico.

Este fenómeno solar sucede en Soria cuando en la provincia se trabaja desde hace unos años en potenciar el turismo astronómico con las certificaciones de los cielos Starlight.