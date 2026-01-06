El Arca estrena la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las localidades de Almarza y San Andrés de Soria celebraron un año más el tradicional traslado del Arca, un ritual con más de siete siglos de historia que conmemora el privilegio otorgado por el rey Alfonso XI de Castilla en 1329 para que los vecinos de ambos pueblos pudieran usar la dehesa de casi 1.000 hectáreas y que estrenó en este 2026 lafiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Como cada seis de enero, y sin importar la gélida temperatura de este martes en Soria, bajo cero como en toda la provincia, lo que obligó a pertrecharse con las mejores prendas de abrigo, los vecinos de ambos municipios iniciaron sus recorridos para encontrarse en el paraje de Canto Gordo, donde trasladaron el Arca, este año, desde Almarza dirección San Andrés.

Se trata de un arca de roble, custodiada por turnos entre ambas localidades en una tradición que pasa de padres a hijos, que contiene los documentos acreditativos de la propiedad sobre la dehesa, a los que este año se ha sumado el que recoge el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León.

«Este arca es un recordatorio de que, cuando avanzamos juntos, somos unos pueblos vivos, agradecidos y comprometidos con sus raíces», aseguró la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, quien insistió en el mensaje de que «mientras sigamos caminando juntos, Almarza y San Andrés seguirán siendo memoria, presente y sobre todo futuro».

Por su parte, la alcaldesa pedánea de San Andrés de Soria, Laura Díez, agradeció a todos, «a los de ayer y a los de hoy», que hayan hecho posible conseguir el reconocimiento regional.

«Lo importante es seguir sembrando esperanza e ilusión en los que tienen que seguir escribiendo esta historia», apuntó.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, fue la invitada de honor de esta edición, y defendió que estas tradiciones «no se conservan en vitrinas ya que solo perduran cuando se viven, no como un gesto del pasado sino como un acto profundo del presente».

En este sentido, De Gregorio incidió en que el reconocimiento regional responde a la «la singularidad, la antigüedad y el valor incalculable de vuestro legado, que hoy se proyecta con más fuerza que nunca hacia el futuro». El Arca, por tanto, un rito de siglos, está más viva que nunca.