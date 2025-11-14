Ya es oficial: el paloteo de San Leonardo y el Arca de Almarza son Fiesta de Interés Turístico Regional

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria cuenta desde este viernes con dos nuevas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional. La milenaria tradición del traslado del Arca entre Almarza y San Andrés y la danza del paloteo de San Leonardo asumen esta nueva categoría que estrenarán en 2026, según recoge el Bocyl en su edición de hoy.

En la resolución se expresa que el artículo 67.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, señala que corresponde a la Consejería competente en materia de turismo el declarar de interés turístico aquellos acontecimientos o bienes de naturaleza cultural, artística, deportiva, gastronómica o festiva que supongan la manifestación de valores propios y de la tradición popular de la Comunidad de Castilla y León, siempre y cuando revistan una especial importancia como recurso turístico.

En la sesión celebrada el 5 de noviembre de 2025 la Comisión Permanente del Consejo de Turismo de Castilla y León, propuso la declaración de diez fiestas, incluidas las dos celebraciones sorianas que comparten declaración con otros eventos como el festival del Botillo de la Villa de Fabero en León o los Carnavales de Piedralaves en Ávila.

Soria sumados nuevas fiestas de interés turístico regional a una lista que ya incluye celebraciones como las Jornadas de la Matanza, la Semana Santa de Soria, San Juan, la Bajada del Jesús o la Soldadesca de Iruecha.