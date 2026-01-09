Pleno de la Diputación de Soria: 38 minutos para aprobar la desafección de vehículos y el informe de Intervención

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El primer pleno ordinario de la Diputación de Soria de 2026, celebrado este viernes, ha tenido una corta duración. En total, 38 minutos de sesión que sirvieron para dar cuenta de los cinco puntos del orden del día ya que no hubo debate, ni mociones de urgencia, ni tampoco ruegos y preguntas.

Los diputados aprobaron por unanimidad la desafectación y declaración de once bienes no utilizables de varios vehículos y maquinaria de vías provinciales. Una desafección que se lleva a cabo después que la sección de Patrimonio haya tramitado el expediente, previamente informado por el jefe de Vías Provinciales, por el que se declara no utilizables los siguientes bienes, al no tener utilidad alguna para el servicio.

En concreto, los bienes que salen del inventario de la Diputación son un camión con caja basculante matriculado en 1991; un vehículo mixto adaptable de noviembre de 1.996; un coche turismo matriculado en 1995; un camión dumper con caja basculante matriculado en 1999; un rodillo compactador adquirido en 1996; una retro excavadora giratoria de ruedas matriculada en 2004; un semirremolque góndola matriculado en 2004; una biotrituradora adquirida en 2017; un coche turismo, marca Rover, matriculado en 2003; tres depósitos de 5.000 litros de capacidad, para suministro de agua potable y otros tres depósitos con las mismas características.

Una vez desafectados se procederá a su subasta pública.

El pleno también se ha dado por enterado del informe de Intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del tercer trimestre de 2025. En la sesión se ha informado de que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto de 2025, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate los datos objetivos. El informe recoge que se estima que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y de deuda pública.

El pleno ha aprobado por unanimidad dos solicitudes de compatibilidad de actividad presentadas por dos funcionarios, uno adscrito al área de cultura y otro al área del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, para docencia, al cumplir los requisitos establecidos por la Ley 53/1984 y la actividad docente se desarrollará fuera del horario laboral, sin interferir en la jornada ni en el cumplimiento de las funciones del puesto principal.

Y por último el pleno ha denegado la solicitud de compatibilidad presentada por un oficial adscrito a Vías Provinciales, para actividad privada, al tener el informe de Recursos Humanos desfavorable, al comprobar que el complemento específico asignado al puesto supera el 30% de las retribuciones básicas, conculcando lo establecido en el artículo 16 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones.