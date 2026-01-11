Diputación de Soria confía en el PERTE del agua pero abre la puerta a otra prórroga

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos fue la responsable de la retirada del pliego del PERTE del agua de la Plataforma de Contratación, un hecho que el diputado de Fondos Europeos, Daniel García, aseguró este sábado que se subsanará y que en el plazo de 24 o 48 horas hábiles volverá a salir para que la provincia pueda acometer la colocación de 13.500 contadores de agua inteligentes en aproximadamente 300 núcleos de población con un gasto de 6 millones de euros, y salvar así la partida de la UE.

García acusó al PSOE de «deslealtad institucional» y quiso mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que se puede cumplir el plazo que vence el 1 de junio. «Esto es política y el PSOE quiere hacer de ello una batalla política. Yo quiero agradecer el trabajo que han hecho los técnicos, porque en el pliego lo que se intentó hacer es dar más información para los licitadores a la hora de colocar los contadores inteligentes. ¿Que se estimó que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos? Pues se retiró porque pudo ser un error y en 24 o 48 horas volverá a salir corregido. Se trata de un plan técnico, que hay que afrontarlo con tranquilidad y con todas las garantías. Los técnicos tienen todo nuestro apoyo. Me ha dolido mucho por ellos porque el PSOE», reiteró, «ha querido de hacer de esto confrontación política, cuando lo que debemos hacer es remar todos en la misma dirección, porque estas actuaciones benefician a Soria».

García rechazó categóricamente que vayan a ser 80 los municipios del pliego y no 120 como inicialmente estaba previsto. «Son en torno a 105 y 15 los cubrirá la Junta de Castilla y León. Es absolutamente falso que se vaya a reducir a 80». Reconoció que estas actuaciones son de un mayor recorrido, pero insistió en que se puede llegar a tiempo, aunque no descarta que haya que pedir una segunda prórroga «Ahora no se puede pedir porque la rechazarían. Debe ser cuando falte un mes. Ahora mismo no lo contemplamos, pero si llegara el caso, la pediríamos, lógicamente».

García recordó que este PERTE del agua salió por unanimidad en un pleno de Diputación. «Ya le dijimos entonces a Carlos Martínez que se dirigiera al Gobierno, que es el que acaba adjudicando los fondos europeos, para que pueda haber más tiempo y nos den la prórroga. Ahora estamos en la cola de fondos europeos».

«De lo que se trata ahora», prosiguió García, «es intentar resolver cuanto antes la adjudicación. Tenemos que ser optimistas. Me he enfrentado a retos de más envergadura y estamos hablando de empresas con músculo que suelen llegar en UTE. Sería cambiar 5 o 10 contadores al día entre 20 personas».

El control y la correcta gestión del uso del agua en el país y en Soria es un desafío constante, en el que las administraciones están condenadas a entenderse. El PERTE del agua es un proyecto que impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

La previsión general del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es que a nivel nacional se movilicen 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, y activar la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua. El PERTE prevé la creación de alrededor de 3.500 nuevos puestos de trabajo, destacando los profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones.