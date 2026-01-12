La Diputación de Soria reparte 632.000 kilos de sal en las carreteras para hacer frente a la nieve y el hielo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La campaña de vialidad invernal 2025/26 de Soria, que dio comienzo el pasado 20 de noviembre, lleva repartidos hasta la fecha 632.100 kilos de sal por las carreteras de la provincia, con 23.228 kilómetros recorridos por las máquinas quitanieves, lo que ha supuesto un gasto de 10.231 litros de gasoil en un total de 122 salidas realizadas.

La vicepresidenta de la Diputación y responsable del departamento de Vías y Obras, María José Jiménez, destacó que la campaña de vialidad invernal está activa y que el servicio de prevención y tratamiento trabaja en toda la amplia red que la componen 297 carreteras, con una longitud de 1.889 kilómetros, donde toma parte todo el operativo de la institución provincial que activa todos los medios disponibles, exactamente nueve camiones quitanieves, además de los dos que aporta gracias al convenio en vigor con la Mancomunidad de Tierras Altas.

Además, hay en activo cuatro contrataciones con empresas privadas para cubrir más ágilmente cuatro zonas de la provincia, puestas al servicio del operativo provincial que se coordina desde el Parque de Maquinaria.

En el mes de noviembre se realizaron 37 salidas, 52 en el mes de diciembre y, en lo que llevamos del mes de enero, han sido 33 las salidas realizadas; siendo los días 21 de diciembre y 5 de enero, los que movilizaron un mayor número de quitanieves trabajando.

En el ecuador de la campaña de vialidad invernal, María José Jiménez, subrayó que está siendo un invierno suave, aunque con algunos episodios puntuales de nieve, teniendo en cuenta que los últimos años es el mes de febrero el que presenta una mayor precipitación de nieve, alargándose la campaña hasta bien entrado el mes de marzo.

En los dos últimos inviernos a mediados de campaña se repartieron 346.000 kilos de sal en la campaña 2024/25 y en la campaña 2023/24 se repartieron, hasta mediados de enero, un total de 737.500 kilos de sal. El trabajo se realiza con la maquinaria y el personal adscrito al servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial y también con varios convenios.