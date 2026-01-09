La nieve en Soria llega por 'sorpresa' y ya afecta a Piqueras, Oncala y un tramo en la zona de Ólvega a media tarde

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve vuelve a Soria, esta vez de forma un tanto inesperada. Aunque no había apenas visos de precipitaciones, la tarde del viernes suma a las 18.30 horas hasta tres carreteras principales afectadas por "nevada". Piqueras, Oncala y el tramo de la CL-101 más cercano a Ólvega aparecen señalados por la Dirección General de Tráfico (DGT) por este motivo.

El primer aviso de la DGT ha saltado a las 16.28 horas con nivel verde en la N-111 entre La Póveda de Soria y Lumbreras (La Rioja) por "nevada", en la zona de Piqueras. Este grado de advertencia supone la prohibición de adelantar para vehículos pesados como camiones y autobuses aunque no hay restricciones para otros vehículos. En la vertiente riojana del puerto se registra un aviso pocas veces visto que se superpone al de la nieve en carretera. Es por "quitanieves / sal en la vía", así que en este tramo de la conexión Soria-Logroño es conveniente ir con cuidado a mayores.

La situación se ha tornado similar a las 17.50 horas en la CL-101 entre Ólvega y Noviercas, donde Tráfico también advierte de un nivel verde por la "nevada". Es un tramo de poco más de diez kilómetros.

Dos minutos después se teñían de verde diez kilómetros de la SO-615, entre Ausejo y Las Aldehuelas, por la zona del puerto de Oncala. Igualmente no se requieren cadenas pero camiones y autobuses no pueden adelantar.

Más allá de estas circunstancias, en la SO-830 de Vinuesa a La Rioja por Santa Inés entre los kilómetros 14 y 23 la Junta de Castilla y León mantiene un aviso por hielo. En este caso no hay advertencia por nieve. Otras incidencias con "congestión" en el tráfico por las protestas del sector agrícola con sus tractores iban remitiendo. Estaban en las zonas de Almazán y San Esteban de Gormaz, aunque en este caso 'replegándose' hacia Aranda de Duero.