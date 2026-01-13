La Junta adjudica la construcción de la variante de Yanguas con una inversión de cinco millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de las obras de construcción de la variante de la carretera SO-615 a su paso por la localidad soriana de Yanguas, por un importe de 4.935.873,14 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses, a la empresa Nivelaciones y Desmontes ESAMA, S.L.

La nueva infraestructura, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 39+000 y 40+500, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, evitando que el tráfico de largo recorrido atraviese el núcleo urbano de Yanguas, caracterizado por un trazado sinuoso y calles estrechas.

En el tramo anterior de la citada carretera (desde Garray) ya se hizo anteriormente una actuación de mejora de plataforma y firme, dándose de esta manera una continuidad al trazado, con una sección transversal homogénea y sin pasar por el núcleo de población de Yanguas, de ahí que el presente contrato resulte necesario e idóneo, tal como se describe en el proyecto.

La variante tendrá 1.186 metros de longitud y una calzada compuesta por dos carriles de 3 metros y arcenes de 1 metro, lo que permitirá una circulación cómoda y segura para todo tipo de vehículos.

Está diseñada para una velocidad de circulación de 70 kilómetros por hora, adaptándose a las condiciones del terreno y a la seguridad en los accesos al núcleo urbano, donde se mantendrán los límites de 40 kilómetros por hora.

El proyecto incluye la construcción de tres estructuras que permitirán salvar los obstáculos naturales y mantener la conectividad de la zona. Se construirán dos nuevos puentes sobre el río Cidacos: el primero, de unos 120 metros de longitud, se apoyará sobre varias pilas y tendrá un ancho suficiente para garantizar un paso cómodo y seguro incluso en condiciones meteorológicas adversas; el segundo, más pequeño, tendrá unos 60 metros de largo y facilitará la continuidad de la carretera en su trazado natural.

También se levantará un paso inferior bajo la variante para que los caminos agrícolas y de servicio puedan cruzar con normalidad, garantizando así el acceso a las fincas de los vecinos y evitando afecciones a su actividad diaria.

Además de estas actuaciones, la obra contempla la reposición y mejora del firme en el tramo antiguo de la travesía de Yanguas, la construcción de caminos de servicio laterales, la instalación de toda la señalización y defensas necesarias.

Con esta adjudicación, la Junta de Castilla y León da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por el territorio, que no solo reforzará la seguridad en la circulación, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico en Tierras Altas de Soria.