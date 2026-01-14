El Gobierno lo confirma: ayudas ante los daños por borrascas para 31 pueblos de Soria, la capital y la Diputación

Daños en el Soto Playa de Soria con una pasarela cortada tras el desbordamiento durante la borrasca Jana, en marzo de 2025.MonteseguroFoto

El Gobierno ha confirmado este miércoles mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados por las borrascas a 31 municipios de Soria, la capital y la Diputación Provincial. Suman 2.774.473 euros entre las 33 entidades locales sorianas que cubrirán la mitad del coste generado al recuperar infraestructuras municipales dañadas por lluvia, inundaciones, viento o nieve. En total se ejecutaron en la provincia 78 actuaciones.

La medida se enmarca en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que declaró «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» los territorios afectados por inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

Entre estas fechas, Soria se vio especialmente afectada durante marzo, de 2025 por un tren de borrascas concatenadas que dejó un importante balance de daños no solo en la provincia sino en toda España.

Entre el 2 y el 3 de marzo hubo un episodio intenso de nevadas y temperaturas mínimas. Del 6 al 11 de marzo, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con lluvias muy abundantes. Provocó aumentos extraordinarios de caudal en las cuencas del Duero y del Ebro. A renglón seguido, entre el 12 y el 20 de marzo, las borrascas Konrad y Laurence causaron intensas nevadas en el Sistema Central. Y entre el 20 y 24 de marzo, la borrasca Martinho dejó lluvias intensas y persistentes, obligando a desembalses continuados en gran parte de los pantanos de la cuenca del Duero.

Estas ayudas se conceden para actuaciones destinadas a la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal, tras catástrofes naturales.

En la provincia de Soria, el anexo I de la resolución recoge 78 proyectos de entidades locales sorianas. La suma de las subvenciones asignadas a esos proyectos municipales asciende a 2.774.473 € y alcanza a 32 municipios y la Diputación Provincial. La ayuda cubre el 50% del coste subvencionable de cada proyecto.

Por volumen de ayuda asignada, destacan Soria, con 650.605 €; Almazán, con 446.528 €; y San Esteban de Gormaz, con 430.212 €. En Soria figuran, entre otras, ayudas asignadas a proyectos con subvención de 422.224,43 € y 170.597,43 €. En Almazán constan asignaciones como 319.194,42 € y 185.965,32 €. En San Esteban de Gormaz aparece, entre otras, una subvención de 232.578,46 €. Además, la Diputación Provincial recibe subvenciones directas para cuatro actuaciones por un importe total de 664.035 euros.

El municipio que más subvenciones recibe, aunque son pequeñas partidas, es Garray, con un total de doce obras. Le sigue la localidad de Almarza con seis.

Distribución por municipios

La distribución de la ayuda por municipios es la siguiente:

Soria, 650.605 €.

Almazán, 446.528 €.

San Esteban de Gormaz, 430.212 €.

Tardelcuende, 98.975 €.

Almarza, 47.583 €.

Garray, 46.936 €.

Covaleda, 45.520 €.

Duruelo de la Sierra, 45.000 €.

Medinaceli, 43.000 €.

Castilfrío de la Sierra, 36.469 €.

Vinuesa, 20.691 €.

Montenegro de Cameros, 29.579 €.

Cubo de la Solana, 9.075 €.

Muriel Viejo, 9.000 €.

Talveila, 10.000 €.

Valdeavellano de Tera, 12.500 €.

Yanguas, 4.437 €.

Valdeprado, 7.262 €.

Fresno de Caracena, 5.334 €.

Cigudosa, 7.500 €.

Berlanga de Duero, 6.171 €.

Villar del Ala, 5.602 €.

Rello, 12.380 €.

Rebollar, 2.500 €.

Hinojosa del Campo, 2.656 €.

Villar del Campo, 10.000 €.

Villasayas, 16.000 €.

Viana de Duero, 7.500 €.

Nepas, 7.500 €.

Rollamienta, 6.000 €.

Tajahuerce, 2.467 €.

Los Rábanos, 25.457 €.

La resolución establece que las entidades beneficiarias deben remitir el certificado de adjudicación de cada proyecto en un plazo máximo de tres meses desde su publicación en el BOE. La falta de remisión en plazo y forma conlleva la pérdida total del derecho sobre la subvención asignada al proyecto.

Estas ayudas permiten a los ayuntamientos sorianos afrontar la reparación de infraestructuras y servicios públicos locales tras episodios de emergencia, con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los vecinos en los ámbitos afectados.