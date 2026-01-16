La estación de esquí de Soria abre el nuevo remonte a los esquiadores

Benito Serrano junto con los diputados provinciales en el nuevo remonte del Punto de Nieve de Santa Inés.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Punto de Nieve Santa Inés (Soria) estrena las obras de modernización para convertirse en una infraestructura «estratégica» para el turismo provincial y en uno de los principales motores de la economía y una vía para luchar contra la despoblación.

Desde ayer, los usuarios de Santa Inés podrán utilizar el nuevo remonte de acceso a la pista, en las que la eficiencia energética se ha convertido en el pilar de su funcionamiento, gracias a la instalación de placas solares.

Obras en las que la Diputación y la Junta ha invertido 1,1 millones de euros en la modernización, que se prevé continuar, como adelantó ayer el presidente, Benito Serrano, en la visita que realizó a Santa Inés, acompañado del empresario que gestiona el Punto de Nieve y los diputados María José Jiménez, Daniel García, Juan Ramón Soria y Sergio Frías.

En su intervención, el presidente anunció que la Diputación trabaja en dos vías. La primera es un nuevo proyecto para continuar con la modernización de las instalaciones y dotarla de cañones de nieve y una balsa de agua, para lo que se ha iniciado el trámite con la Confederación Hidrográfica del Duero, «aunque nuestra intención es llegar hasta Cota de Buey», puntualizó Serrano.

La segunda vía es desestacionalizar las instalaciones, de tal manera que abran sus puertas durante todo el año y no solo para practicar deportes de nieve y se pueda ampliar su actividad a más meses del año, consolidándose como un espacio de referencia para el turismo de montaña, el senderismo, la BTT y el disfrute de la naturaleza.

Aunque la titularidad del Punto de Nieve corresponde al Ayuntamiento de Soria y a la Mancomunidad de los 150 Pueblos, la obra ha sido impulsada y financiada por la Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, con fondos del Plan Soria, con una licitación pública gestionada íntegramente por la institución provincial conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El proyecto se ha desarrollado mediante un procedimiento abierto y transparente que incluía tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución de las obras. El contrato se firmó en mayo de 2024, tras un proceso previo de anteproyecto y tramitación administrativa.

La inversión total asciende a 1.182.213 euros, IVA incluido, y comprende la redacción del proyecto, la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, la ejecución completa de las obras y la instalación de nuevos sistemas energéticos y equipamientos.

Tras el proceso de adjudicación pública, la actuación fue finalmente adjudicada por 1.050.294 euros, IVA incluido, a la UTE Santa Inés, cuyos integrantes son Indesfor Soria y Ciser Obras y Servicios.

Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación completa de placas solares para dotar al centro de autonomía energética y reducir los costes fijos de mantenimiento, la instalación de grupos generadores y la ejecución y puesta a punto de la nueva cinta de remonte, que ya se encuentra técnicamente finalizada y operativa y que este fin de semana se podrá disfrutar.

Serrano aclaró que el funcionamiento del nuevo remonte no ha funcionado durante el periodo navideño porque , aunque la infraestructura estuvo instalada y técnicamente preparada, estaba pendiente de un trámite administrativo obligatorio que debía emitir la empresa instaladora para autorizar su puesta en servicio oficial.

En cuanto a los plazos, el proyecto se ha ejecutado conforme a lo establecido en el contrato, que contemplaba 60 días para la redacción del proyecto y 120 días para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la complejidad técnica y ambiental del entorno.

De cara al futuro, desde la Diputación se ha señalado que, antes de abordar nuevas actuaciones, es prioritario resolver el trámite pendiente con la Confederación Hidrográfica del Duero, un procedimiento necesario para garantizar la seguridad jurídica y técnica de cualquier futura.

El presidente también ha destacado que la actual temporada en el Punto de Nieve de Santa Inés está siendo positiva y refleja la realidad de este tipo de instalaciones de montaña.

Desde el inicio de la campaña ya han pasado por el enclave más de 2.000 personas, una cifra que iguala el total de visitantes de toda la temporada anterior.