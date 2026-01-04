La nieve en Soria ya afecta a Piqueras y Santa Inés a media tarde

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria ya deja las primeras afecciones en carretera según la información oficial disponible a las 17.15 horas. Los puertos de Piqueras y Santa Inés aparecen con avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Junta de Castilla y León cuando aún se espera la mayor descarga de la borrasca Francis.

En el caso de Piqueras, en la N-111, la DGT h establecido el nivel verde entre La Póveda de Soria y Lumbreras (La Rioja) desde las 17.10 horas de este domingo. Esto supone que se puede transitar con precaución. Aun así, los vehículos pesados como camiones o autobuses tienen prohibido adelantar en este tramo de 22 kilómetros.

El segundo aviso lo marca la Junta de Castilla y León en la SO-830 entre Vinuesa y el límite con La Rioja por el puerto de Santa Inés. La presencia de "nieve helada" obliga a extremar las precauciones aunque no se requiere por el momento el uso de cadenas. Afecta a nueve kilómetros, del punto kilométrico 14 al 23.

No obstante el grueso de la nieve derivada de la borrasca Francis se espera ya en horas nocturnas. Aunque por el momento las afecciones se concentran en el tercio norte de la provincia de Soria, todo el territorio se encuentra en nivel amarillo y de hecho se esperan mayores espesores en el sur. A las 17.15 horas permanecía activo el nivel amarillo, con reducción de la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora, en la A-15 entre Adradas y Medinaceli por niebla.