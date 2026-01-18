Muriel Viejo ofrecerá paquetes turísticos para ver el eclipse de sol de agosto

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Muriel Viejo (Soria) lleva tres años trabajando para prepararse para el eclipse del 12 de agosto y este año va a ser especial en la población pinariega, como así lo explicó el alcalde, Carlos González.

En Muriel se ha estudiado hasta la localización exacta para realizar un avistamiento seguro y con éxito en el municipio, así como se instalarán plataformas.

Desde Muriel se trabaja en varios paquetes turísticos, que se ofertarán a través de una web que incluirán comidas y numerosas actividades, como charlas, salidas nocturnas, planetarios e incluso rutas por los alrededores para conocer la zona. Además habilitará zona para camping y para autocaravanas.

El programa se desarrollará entre los días 11, 12 y 13 de agosto. «Queremos aprovechar el eclipse para que se conozca la zona», dijo el regidor pinariego que explicó que en Muriel se ha apostado por tener controlada la afluencia de público y no sobrepasar la cifra de las 300 personas durante esos días ante la incertidumbre de las personas que pueden elegir Soria para realizar el avistamiento al atardecer.

En este sentido subrayó que durante esos días de agosto la provincia ya ha multiplicado su número de residentes, a lo que se sumará el atractivo del eclipse.

En los próximos meses se comenzará a valorar las medidas de seguridad, entre las que estarán, seguramente, la restricción de los vehículos a motor por los caminos forestales al ser un temporada de riesgo de incendios.