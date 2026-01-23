Covaleda «ajusta precios» al alza para hacer atractivo a las empresas el pliego de la pasarela aérea

Recreación de la pasarela que se proyecta en el campamento de La Nava en Covaleda.HDS

El Ayuntamiento de Covaleda no está afinando con dos de los contratos de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El Consistorio, tal y como informó esta semana el teniente de alcalde, Carlos Llorente, trabaja desde hace varios meses en «ajustar precios» al alza del pliego de la pasarela aérea, que quedó desierta tras salir a licitación por 673.000 euros.

A este contratiempo se suma ahora también el contrato de las actuaciones previstas en la Ruta de las Cascadas, que salió a licitación por 144.186,55 euros y que también ha quedado desierto.

Con este escenario sobre la mesa, Llorente informó que el Ayuntamiento trabaja en dos frentes. Por un lado, «ajustando precios y materiales al valor del mercado» para volver a licitar la pasarela aérea ya que no ha despertado el interés de las empresas «pensamos que por este motivo».

En segundo lugar, «la intención es dividir el contrato de la ruta de las cascadas en varios lotes porque hay parte de obra, parte de señalización...». En este caso, apunta, «el problema puede ser que no son actuaciones típicas que en su conjunto las haga una única empresa, hay que adaptar senderos, señalética, hacer un aparcamiento, un columpio gigante...».

Todo ello teniendo en cuenta la prórroga concedida por el Ministerio de Industria y Turismo para poder acometer los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Covaleda y Duruelo de la Sierra ampliando los plazos de ejecución y de justificación de las actuaciones previstas en ambos programas.

En el caso de Covaleda, la adenda firmada el 18 de diciembre de 2025 prorroga el convenio dos años. El nuevo calendario fija el fin de la ejecución el 19 de diciembre de 2027 y el cierre del periodo de justificación el 19 de junio de 2028, manteniéndose la dotación total de 2.000.000 de euros.

La actualización del anexo de actuaciones redistribuye las inversiones en cuatro ejes: transición verde y sostenible (380.000 euros), eficiencia energética (338.000 euros), transición digital (216.032 euros) y competitividad (1.065.968 euros), con actuaciones como sendas ciclopeatonales, mejora del paraje de El Cubo y la Senda de las Cascadas, señalización inteligente, reconversión de la oficina de turismo, un itinerario adaptado en el Raso de la Nava y nuevos productos turísticos experienciales.

De momento, el teniente de alcalde no puede precisar cuándo estarán los nuevos pliegos elaborados con los nuevos condicionantes de cara a poder licitarse no queriendo aventurarse a dar ninguna fecha concreta y siendo prudente a la espera de las nuevas redacciones.