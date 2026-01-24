Casarejos, al son de las danzas y el paloteo en las fiestas de invierno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Decir Casarejos en enero es decir danza y paloteo. La localidad pinariega ha celebrado este sábado la segunda de las jornadas de las fiestas de invierno, las de San Ildefonso y la Virgen de la Paz, tras la del viernes, donde los vecinos y los hijos del pueblo revivieron en la localidad toda la emoción de un acto cargado de simbolismo y de alegría, en la que se escenificaron en la iglesia los bailes tras la misa... y el pueblo volvió a bailar la jota en el exterior en la fría y nevada mañana en la comarca de Pinares.

Con la Virgen de la Paz, patrona del municipio, como protagonista, el mediodía arrancó con una misa cantada, en la que los ocho danzantes tomaron los palos y realizaron el paloteo ante la atenta mirada de los vecinos. A la finalización, tuvo lugar la procesión con la patrona del municipio, donde los vecinos mostraron su fervor.

La orquesta Nueva Era pone por la noche el broche a una jornada muy esperada. Para la jornada de este domingo, misa de difuntos por el mediodía, y por la tarde actividades como hinchables, brisca, guiñote, charanga y aperitivo.