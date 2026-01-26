La villa amurallada de Almazán viaja en el cupón de la ONCE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La villa amurallada de Almazán (Soria) protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 2 de febrero. Cinco millones de cupones animarán por toda España a visitar esta localidad soriana.

El director de la Agencia de la ONCE en Soria, Luis Alberto Pareja Gallegos, y el alcalde de Almazán, Jesús Cezado, han presentado este cupón.

El recinto amurallado es uno de los principales atractivos de Almazán. El árabe ‘al-ma-zan’ significa el fortificado. Las murallas se levantaron a finales del siglo XII, para mantener la seguridad de la villa y de sus habitantes, por eso las puertas de entrada contaban con sus correspondientes cerrojos y llaves, en manos de ciudadanos honrados.

Las murallas de Almazán son Bien de Interés Cultural desde el año 1949. De las siete puertas de la muralla sólo se conservan tres: la de la Puerta del Mercado o de Berlanga, con un vano doblado de arco apuntado flanqueado por dos torres prismáticas con almenas. La Puerta de la Villa, con torres laterales cilíndricas. Y la Puerta de Herreros, con arcos apuntados y torreones circulares.

El patrimonio cultural de Almazán es muy importante, lo que ha llevado a que forme parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales de España. Destacan edificios como la iglesia de San Vicente, del siglo XII, la iglesia de San Pedro, de estilo barroco, o la iglesia de Nuestra Señora del Campanario.

En la plaza Mayor de Almazán, con soportales que ofrecen al visitante sombra en verano y refugio en invierno, destaca el Palacio de los Hurtado de Mendoza, erigido en los siglos XV y XVI, hoy es la sede de la Oficina de Turismo.

Cuenta con una galería de finales del gótico, con vistas al Duero. En el siglo XVI se amplía el edificio con la fachada principal de estilo renacentista, en la que destaca el escudo de armas de la familia Mendoza.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.