Los escolares de Navaleno no acuden a clase por segundo día y el Ayuntamiento coloca un vigilante en el colegio

Hoy martes 27 de enero es el segundo día que los escolares de Navaleno (Soria) no acuden al colegio tras la decisión unánime que los padres adoptaron el lunes 26 de enero por miedo a un vecino, con antecedentes policiales, al organizar un escándalo en el centro hace unos días para llevarse a sus hijos.

Los padres de los 24 niños, con edades entre los cero y los doce años, se han plantado y han anunciado que sus hijos no volverán al centro hasta que no se tomen medidas de seguridad, a la vez que indican que en el pueblo, de unos 750 habitantes, hay miedo, porque el vecino conflictivo muestra conductas preocupantes, dice que “es un enviado de Alá”, comentan fuentes vecinales.

Para tranquilidad de los padres, el Ayuntamiento ha contratado desde hoy un vigilante de seguridad en el centro, aunque los escolares se encuentran en casa y realizan sus tareas escolares on-line, con el seguimiento de los profesores, como se llevó a cabo en el periodo Covid.

A lo largo de la mañana, representantes de los padres y del Ayuntamiento mantienen una reunión con el subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, para solicitar medidas en la población para devolver la tranquilidad al pueblo.