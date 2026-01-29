UGT y CCOO denuncian la "deficiente atención sanitaria" de la mutua a la plantilla de la fábrica La Hoguera

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO denunciaron ayer la «deficiente atención sanitaria» por parte de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y «la incorrecta calificación de las bajas médicas», manifestó la secretaria de Industria de Comisiones, Amor Pérez.

Un situación que se ha observado en varias empresas, pero que se ha observado con mayor problema entre la plantilla de la empresa Embutidos La Hoguera, ubicada en San Pedro Manrique, donde los trabajadores enfermos sufren retrasos de dos y tres días en los diagnósticos y las resoluciones médicas.

Un problema que se debe, a juicio de los sindicatos, porque la mutua contratada por la empresa no dispone de instalaciones propias en la provincia de Soria y deriva la atención a centros concertados y estos, a su vez, tienen que enviar las pruebas a Logroño para recibir un diagnóstico.

Para los sindicatos esta situación genera graves perjuicios a los trabajadores, tanto para su salud como en sus derechos laborales y económicos, porque aseguran que no se reconocen las contingencias profesionales como corresponden, ya que estas dolencias suelen ser diagnosticadas como enfermedades comunes cuando no lo son por parte de los médicos de la Seguridad Social, a cuya consulta acuden los enfermos.

Los sindicatos exigen a la empresa sampedrana que garantice una atención sociosanitaria adecuada a sus trabajadores, a través de una mutua y ésta tiene que llegar a también a las empresas del medio rural, «no por ello los empleados tienen que estar más desprotegidos», puntualizó Amor Pérez, que recordó que precisamente esta empresa cuenta con dificultades para encontrar trabajadores, por lo que es necesario que la prestación socio sanitaria tiene que hacerse con todas las garantías.

En este sentido, explicaron que la empresa tenía anteriormente otra mutua y no se detectaron estos problemas. Asimismo mantuvieron una reunión con el director técnico de la mutua, pero la situación no se ha corregido. El comité de empresa va a solicitar una reunión con los nuevos propietarios de Embutidos La Hoguera.

Los representantes sindicales pusieron de manifiesto que existe una «negativa sistemática» por parte de las mutuas para reconocer las contingencias profesionales, en especial las patologías musculo esqueléticas.

Las lesiones más comunes son las que se originan por la manipulación manual de cargas, esfuerzos físicos sostenidos, movimientos repetitivos, uso continuado de herramientas manuales y posturas forzadas, acompañadas de ritmos elevados de trabajo.