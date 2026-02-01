Programa de las fiestas de Las Candelas y San Blas en San Leonardo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de San Leonardo celebran el 2 de febrero la fiesta de las Candelas con el baile de las tradicionales danzas del paloteo en el interior de la iglesia que por primera vez se escenifican con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Las fiestas de invierno cuentan con una gran acogida por parte de los vecinos de la población pinariega, en las que la tradiciones forman parte de las celebraciones que arrancaron el pasado sábado y se prolongarán hasta el día 5 de febrero.

El día 2 tras el pasacalles de los gaiteros tendrá lugar la celebración de la misa, a partir de las 12.30 horas, en la iglesia y al finalizar se bailará el paloteo y posteriormente saldrá la procesión por las calles de la localidad.

El día 3 se honra a San Blas también habrá celebración religiosa con el baile del paloteo de nuevo en la iglesia, con procesión hasta la ermita de San Blas, donde en el recorrido se bailará la jota.

A partir de las 17 horas, tendrá lugar el tradicional Café de San Blas, en el polideportivo local, un lugar de encuentro de los vecinos y al que el Ayuntamiento invita a los representantes institucionales.

El día 4 tendrá lugar la fiesta de los Capones, en la que los niños están citados a las 16.30 horas en el polideportivo para romper los cántaros. La fiesta continuará con juegos y talleres en la Sala de El Sotanillo.

El día 5, San Leonardo celebrará Santa Águeda, con el nombramiento de la alcaldesa y la imposición de bandas en el Ayuntamiento, seguido de pasacalles, misa y comida de hermandad.

Si hay algo que distingue a estas fiestas de otras son las representaciones teatrales a cargo de grupos aficionado. Como en otras ediciones el teatro cine Juan Yagüe.

La representaciones comenzaron el 31 de enero. El día 2 será la última a cargo de la Asociación Cultural de Teatro La Candelaria, a partir de las 19.30 horas que pondrán en escena 'La Valentía' , de Alfredo Sanzol, dirigida por Mercedes Blanco y Gerardo Blanco.