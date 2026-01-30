Qué son las Candelas y cómo se celebran en los pueblos de Soria

Danzas del paloteo en San Leonardo que se bailan el día de las Candelas.Mario Tejedor Hernández

El 2 de febrero es una fecha señalada en algunas poblaciones de España e incluso de latinoamérica porque celebran las Candelas. Es una celebración popular de profunda raíz religiosa que conmemora la Presentación de Jesús en el templo y la Purificación de la Virgen María. Se conmemora 40 días después de la Navidad.

El nombre de Candelas proviene de la tradición de bendecir cirios o candelas, por eso en las celebraciones hay procesiones, hogueras, música y danza.

En España, la celebración es muy destacada en Canarias y son las fiestas en honor de la patrona de las islas, la Virgen de la Candelaria, donde hay un gran programa de actos.

La provincia de Soria también cuenta con sus celebraciones para la fiesta de las Candelas que se encuentra muy arraigada en el medio rural, fundamentalmente, y es ahí donde se han conservado las tradiciones. Las más conocidas están en la comarca de Pinares y se se unen a la fiesta de San Blas (3 de febrero) y las Águedas (5 de febrero).

La fiesta con un mayor renombre está en San Leonardo, declarada Bien de Interés Cultural, por las 11 danzas del paloteo que interpretan en la iglesia un grupo de 8 hombres. Se trata de un rito ancestral en el que hacen sonar los palos en distintas coreografías. Es una tradición ancestral que se ha mantenido.

Cabrejas del Pinar también celebra las Candelas, cuyos protagonistas son los Capitanes, matrimonios jóvenes, que son los encargados de organizar la fiesta en la tiene lugar una procesión y una subasta de roscas.

Abejar cuenta con actos similares, con una misa y bendición de las candelas, comida popular y actos musicales.

Por último, Arcos de Jalón es otro de los pueblos que cuenta con las Candelas en su calendario festivo de invierno que celebra junto a San Blas con la bendición y el reparto de roscos, con actos religiosos y musicales.