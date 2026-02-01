El coro de Fuentearmegil, un pueblo de Soria de "apenas 60 habitantes", cantará en la Basílica del Pilar

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Coro de Fuentearmegil, un pequeño pueblo de Soria "de apenas 60 habitantes" aunque el INE añada alguno más, saltó a las noticias cuando actuó en El Vaticano. Ahora afronta otra cita histórica para una formación humilde pero entregada. Acompañará la misa en la Basílica del Pilar de Zaragoza el próximo 7 de febrero a las 20.00 horas. En esta visita a la capital aragonesa también participará el día 8 a las 12.00 horas en la misa dominical en la Iglesia de San Carlos Borromeo.

Después de haber cantado en la Basílica de San Pedro Vaticano en Roma y en la Catedral de Burgos, el Coro de Fuentearmegil vuelve a poner sus voces en uno de los templos más emblemáticos de España. Esta actividad supone una motivación especial para esta pequeña agrupación polifónica, orgullo de este pueblo soriano de apenas 60 habitantes actualmente.

Está compuesto por gente mayor de Fuentearmegil y de varios pueblos de esta zona tan duramente castigada por el envejecimiento y la despoblación. Entre sus componentes destacan nonagenarios y octogenarios que no dudan en volver a viajar y levantar sus voces con orgullo llevando el nombre de sus pueblos sorianos a otros lugares como ya la hicieron recientemente viajando a Roma para cantar en la Basílica de San Pedro Vaticano.

Una o dos veces en semana, y a pesar de las condiciones del invierno soriano, los componentes de esta agrupación se reúnen para ensayar y preparar las actuaciones. La mitad de los componentes se desplazan a Fuentearmegil desde otras poblaciones: Alcoba de la Torre, Langa de Duero, Zayuelas, San Esteban, El Burgo de Osma e incluso desde Ciruelos de Cervera perteneciente a la vecina provincia de Burgos.