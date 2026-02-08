El estado actual del embalse Cuerda del Pozo en imágenes

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene este domingo un ritmo de desembalse extraordinario en La Cuerda del Pozo, liberando 43,50 metros cúbicos por segundo. Esta cifra sitúa al embalse en nivel amarillo, al superar ampliamente el umbral de normalidad establecido en los 35 metros cúbicos por segundo para la cabecera del río.

Desembalse extraordinario de 43,50 m³/s en el embalse cabecera del Duero.MonteseguroFoto Embalse de La Cuerda del Pozo

