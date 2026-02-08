La CHD mantiene la vigilancia del Duero en Soria, con avisos rojo y naranja, y sigue soltando agua de Cuerda del Pozo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, mantiene este domingo la vigilancia del Duero en Soria, donde se encuentra el único aviso del río en toda su cuenca, según datos del organismo hidráulico en tiempo real a las 14 horas, aunque sí presenta alerta naranja en puntos de Burgos, Valladolid y Zamora. Este nivel rojo se encuentra en Navapalos, a los que suman un aviso amarillo en el embalse Cuerda del Pozo y otro naranja en Gormaz, también en Soria.

La CHD sigue desembalsando agua de Cuerda del Pozo por encima del umbral normal, teniendo en cuenta que hasta 35 metros cúbicos por segundo no entra en nivel amarillo. El primer embalse del Duero, en su cabecera alta, suelta este domingo 43,50 metros cúbicos por segundo. Un punto menos que en la jornada anterior cuando entró en aviso amarillo. El dato está actualizado a las 13.15 horas de este domingo, según deja constancia la confederación.

La CHD recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma, como es el caso, "ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce". Quiere decir esto que la suelta de aguas 'engorda' el Duero, a su vez, con una subida de caudal que la confederación vigila de forma continua.

Cuerda del Pozo alcanzó el caudal máximo en lo que va de año este sábado, cuando llegó a los 44,37 metros cúbicos por segundo, casi un punto más de lo que desembalsa este domingo. La tendencia es a bajar, según el parte.

El embalse Cuerda del Pozo es el primero de la cuenca alta del Duero. En la imagen esta mañana de domingo.MONTESEGUROFOTO

Mientras, en Navapalos el río tiene aviso rojo y alcanza un caudal de 230,62 metros cúbicos por segundo, similar al día anterior, aunque la tendencia es decreciente. Navapalos es siempre un punto crucial en caso de lluvias y crecida de cauces, ya que poco antes del término el Duero recoge las aguas de un afluente bravo, el Ucero.

El tercer aviso en el Duero es en Gormaz y en este caso es naranja, con un caudal de 155,82 metros cúbicos por segundo.

Además del Duero, otro río que preocupa es el Ucero, en nivel amarillo desde hace unos días a su paso por Osma. La tendencia es a que se estabilice su caudal, que en la mañana del domingo es de 50,97 metros cúbicos por segundo.