Ayudas para rehabilitar vivienda municipal en los pueblos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos de la Diputación Provincial de Soria dictaminó ayer una segunda línea de subvenciones destinadas a ayuntamientos para rehabilitar vivienda municipal con el objetivo de cubrir toda la demanda que se produjo en la primera convocatoria.

El presidente de la Comisión, Daniel García, destacó que esta segunda convocatoria se hace con remanentes del Plan Soria 2025 y tiene como objetivo cubrir todas las solicitudes que se quedaron fuera en la primera convocatoria, destacando que pueden concurrir cualquier ayuntamiento interesado y que cumpla con las bases de la convocatoria.

La partida destinada a este fin es de 80.000 euros y se mantienen la subvención a fondo perdido del 50%, sobre el coste subvencionable, con un límite máximo de 24.200 euros por vivienda.

En la primera convocatoria, dotada con 200.000 euros, concurrieron 26 solicitudes, de las cuales se concedieron 11, se desestimaron 5 por falta de crédito presupuestario, y el resto por no cumplir con las bases de la convocatoria.

Los municipios a los que se les concedió la subvención fueron Cerbón, Cihuela, Magaña, Castillejo de Robledo, Rioseco de Soria, Salduero, El Royo, Gómara, Fuentestrún, Torrubia de Soria y San Esteban de Gormaz, quedando fuera por falta de crédito presupuestario las solicitudes de Borobia, Velamazán, Almenar de Soria, Quintana Redonda y Talveila.

Esta línea se puso en marcha en el año 2018 gracias al Plan Soria y tiene como objetivo que los ayuntamientos interesados dispongan de viviendas que obligatoriamente deben destinar a alquiler social y desde su origen se han podido rehabilitar y poner en servicio más de un 150 de casas repartidas por toda la provincia, siendo los ayuntamientos los propietarios y responsables de su alquiler.

Esta segunda fase deberá ser aprobada en la próxima Junta de Gobierno y entrará en vigor una vez que se publique en el 'Boletín Oficial de la Provincia'.

La Comisión también ha valorado convocar una segunda línea de Relevo Generacional con una partida de 75.000 euros, y otra línea de subvenciones destinadas a financiar proyectos de inversión empresarial con un presupuesto de 175.000 euros, ambas con remanentes del Plan Soria 2025, que serán dictaminadas en la próxima Comisión de Reto Demográfico.