Preocupación en San Esteban de Gormaz (Soria) con la aparición de nuevas grietas en el puente medieval. Tras la concatenación de borrascas se han abierto grietas en una de las caracolas de lado derecho, concretamente en la tercera en dirección de salida del casco urbano hacia Madrid.

Los daños se encuentran en la caracola de unos de los tajamares en la parte superior del puente. El alcalde, Daniel García, manifestó que numerosos vecinos han trasladado la preocupación porque los daños vuelven a ser visibles en el puente medieval, «sobre todo existe inquietud por parte de las personas que viven al otro lado del puente, porque es la única vía de paso que tenemos», puntualizó el alcalde.

San Esteban sufrió el año pasado, tras una borrasca, el derrumbamiento parcial del puente que cerró la circulación rodada durante unos meses, lo que generó una oleada de protestas de los vecinos al quedar cortado el tráfico.

El puente que soporta la carretera N-110 y, por lo tanto, es la única comunicación de la localidad con Madrid, así como es un acceso de los vecinos de los pueblos de la zona a San Esteban de Gormaz, donde trabajan, estudian o desde el que reciben los servicios como el sanitario.

Acceso cortado a la zona del río en San Esteban.MARIO TEJEDOR

El cierre, que se prolongó durante varios meses hasta la reparación de la parte dañada, obligó a desviar el tráfico por carreteras secundarias con el consiguiente alargamiento de los tiempos de viaje. Ante la aparición de nuevas grietas «no hay miedo, pero sí respeto», puntualizó el alcalde, quien indicó que se ha dado cuenta a las autoridades competentes de las nuevas grietas en el puente.

Ante esta situación, García volvió a poner sobre la mesa la construcción de un puente alternativo, «lo seguiremos solicitando porque creemos que es de justicia», expresó, a la vez que subrayó que ahora podría haber estado ya operativo.

El alcalde cree que este puente alternativo solo debe ser un paso previo a la construcción del definitivo, en cuyo proyecto confía que esté trabajando el Gobierno.

No obstante, los sanestebeños miran estos días al puente por el que pasan con miedo y precaución. Además se ha advertido una situación peligrosa en el mismo puente donde se han quedado unos hierros sobre la calzada después de que se han arrancado varios pivotes.

Las incesantes lluvias de las semanas pasadas han incrementado el caudal del Duero a su paso por la localidad de una manera significativa, así como se ha observado que la velocidad del agua es elevada.

La crecida del Duero en San Esteban ha anegado las riberas y la zona de El Sotillo, donde se han registrado daños en mobiliario urbano que el alcalde ya prevé que serán cuantiosos. La localidad ribereña sufre los efectos de este temporal al igual que ocurre en otros municipios ubicados en las proximidades de los cauces fluviales, como Salduero, Garray, Almazán, El Royo o la misma capital soriana.