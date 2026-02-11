La crecida del Duero en Soria inunda Salduero y pone en alerta a otras seis poblaciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Las crecidas de los ríos y arroyos de la cuenca del Duero pusieron ayer a Soria en alerta máxima, tanto aguas arriba como aguas abajo de Cuerda del Pozo, que complicaron la situación en otras seis poblaciones, especialmente en Salduero, Garray y la capital soriana con desbordamientos importantes y carreteras provinciales cortadas por la presencia de balsas de agua.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) decretó el nivel rojo en la salida del embalse a primera hora de la tarde por el desembalse por encima de los 100 metros cúbicos por segundo y la Delegación Territorial de la Junta activó a las 12.20 horas el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) y se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi Soria).

La CHD mantiene desde hace varios días una especial vigilancia sobre los caudales de los ríos y arroyos por el incremento provocado por las intensas precipitaciones de las últimas semanas, el deshielo y la elevada saturación de los suelos.

La situación hidrológica del río Duero en Soria ha sido objeto de una vigilancia exhaustiva y a última hora de la mañana de ayer, el comité permanente acordó incrementar el desembalse hasta los 100 metros cúbicos por segundo, un valor superior al umbral rojo que está fijado en los 75 metros cúbicos por segundo.

Las cinco estaciones de aforo en la cuenca del Duero estuvieron en alerta durante toda la jornada. La zona de mayor peligro estuvo en Osma, con nivel rojo al registrarse 106,31 metros cúbicos; en Navapalos hubo nivel naranja y amarillo para Garray, Molinos de Duero y Revinuesa.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, directora del Inuncyl, decidió decretar el nivel 2 ante la situación meteorológica, que se complicó ayer en Soria, y ante la previsión de un empeoramiento de las actuales circunstancias y jornadas sucesivas.

Los vecinos de Salduero fueron los primeros en vivir en primera persona los efectos del temporal. El Duero se desbordó en la noche del lunes y el agua alcanzó el casco urbano, inundó la plaza y algunas de las calles de los aledaños obligando a dos familias a desalojar sus viviendas. En una residía un anciano de 90 años y en la otra una familia de cinco miembros.

El alcalde, Guillermo Abad, explicó que todavía no se ha inundado ninguna casa, pero el agua está a punto de entrar en dos viviendas. «Estaremos vigilantes para ver cómo evoluciona», puntualizó el regidor, dado las previsiones meteorológicas no auguran buenas noticias para este pueblo soriano, cuyo casco urbano está próximo a la ribera fluvial, y es el que más sufre estos episodios cuando crece el caudal de los ríos.

Abad teme que la situación se complique más a lo largo de los próximos días por el deshielo con la previsión de la subida de las temperaturas.

El regidor pinariego expresó ayer el «hartazgo» del Ayuntamiento y también de los vecinos que conviven con este problema desde hace décadas, hasta el punto de que las inundaciones en Salduero son históricas en la provincia.

«Estamos cansados de pedir a la Confederación medidas correctoras, pero no hay voluntad de hacer nada, pero tampoco de dejar hacer», lamenta Guillermo Abad.

Además de Salduero, otros municipios sufrieron los efectos de este tren de borrascas. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil se alertó a municipios como El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa que ayer estuvieron en nivel naranja.

En la capital, el Ayuntamiento solicitó extremar las precauciones en las zonas próximas al río y para ello se precintaron el acceso a las márgenes y la Junta cerró la entrada al monumento de San Juan de Duero.

Corte de carreteras

Los desbordamientos han alcanzado a algunas carreteras de la red provincial. La Diputación cerró ayer al tráfico la SO-P-4009, entre Soto de San Esteban y Langa de Duero, a la altura del punto kilométrico 9 y la SO-P-5117, en Valdelinares. Desde el Cecopi se vigiló el entorno de Garray por el fuerte desembalse de Cuerda del Pozo y desde Diputación se prevé que el agua pueda afectar a algunas carreteras en la zona. Las medidas se mantendrán hasta que mejoren las condiciones.

La lluvia no se despide en esta semana en la que seguirán las precipitaciones. Ayer, Vinuesa, se colocó entre las cinco localidades más lluviosas de Castilla y León, al registrar 43,4 litros por metro cuadrado.