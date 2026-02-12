Cuerda del Pozo vacío: de la primera piedra en el embalse soriano junto al Duero al fin de obra hace 85 años

Construcción del embalse de la Cuerda del Pozo a finales de la década de los 30TIBURCIO CRESPO PALOMAR - AHPSo 679

Miles de ojos, dentro y fuera de Soria, tienen estos días su foco en Cuerda del Pozo, el primer embalse de la cabecera alta del Duero, lleno casi hasta los topes (al 88% de su capacidad en este 12 de febrero) por obra y gracia de un tren de borrascas, sumado al deshielo, que lo han situado en alerta roja de forma continuada. La primera gran infraestructura hidráulica de la provincia cumple 85 años en este 2026 desde que se puso en servicio. La iniciativa que comenzara a fraguarse en la primera década del siglo XX, con un proyecto de P. Pérez de los Cobos, tuvo su inicio de explotación el 12 de diciembre de 1941, según la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, y costó en torno a los 10 millones de pesetas, indemnizaciones al margen. Piedra a piedra y con miles de metros cúbicos de cemento, es uno de los seis embalses más grandes de los construidos por el Estado en la cuenca hidrográfica del Duero, situado en el término de Vinuesa. Tiene una capacidad de 248,78 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo: 249 millones de metros cúbicos. La presa alcanza una altura de 36 metros y una longitud de 425. También llamado embalse de La Muedra, sus aguas cubren más de un secreto: su construcción sepultó -de forma literal- el pueblo así llamado, La Muedra, cuya torre de la iglesia aún se ve cuando el nivel del agua lo permite. Su importancia es capital y así lo subraya la CHD: regula el Duero, abastece de agua potable a Soria y sirve para regar 26.000 hectáreas hasta su confluencia con el Pisuerga, cifra posiblemente pendiente de actualización.