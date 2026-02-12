Alerta máxima en el Duero en Soria: el agua entra a viviendas en Garray y la CHD sube el nivel de avisos en el río

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, eleva el nivel de alerta en el Duero en la provincia de Soria, donde tres avisos rojos mantienen en jaque a vecinos de bastantes pueblos en la mañana de este jueves. En estos momentos preocupa especialmente la población de Garray, donde los bomberos están achicando agua en algunas viviendas.

Pese a que el desembalse ha bajado algunos puntos con respecto a la jornada anterior, en la que se llegaron a soltar 156,43 metros cúbicos por segundo (el mayor caudal durante este tren de borrascas e inundaciones), el Duero se ha desbordado por completo a la altura de Garray, y también el Tera. A la altura de la población garreña el río tiene alerta roja y baja a un caudal de 186,98 metros cúbicos por segundo. Tanto en el embalse como en Garray, la tendencia del caudal es decreciente, según informa la CHD en tiempo real.

El desembalse de la CHD ha sido objeto de cierta polémica en las últimas horas, tras el desbordamiento del río a su paso por Salduero, y la reclamación del Ayuntamiento a la confederación de "medidas correctoras" ante un problema casi endémico en la población. También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió a la CHD que suelte agua de forma menos precipitada para evitar inundaciones.

Puente de Garray hace menos de una hora.MARIO TEJEDOR

También alerta roja presenta el Duero en Cuerda del Pozo, donde el caudal es de 147 metros cúbicos, ocho puntos menos que el miércoles. El embalse roza el 94% de su capacidad, lo que supone una subida de 8 puntos en lo que va de semana, pese al gran desembalse que está haciendo la CHD.

Otro punto en rojo del Duero es Navapalos, punto con el nivel de alerta más alto de forma continuada. Su caudal es de 256,60 metros cúbicos por segundo y con tendencia a subir.

Un estadio menos de peligrosidad presenta el río a su paso por Tardajos y Gormaz, en naranja. En la primera localidad, el caudal, creciente, roza los 214 metros cúbicos por segundo; en Gormaz, los 153, también en aumento.

El Duero tiene hasta seis alertas en estos momentos (en torno a las 13 horas), tres de ellas rojas, frente a las dos de la jornada anterior; dos naranjas y una amarilla, la menos preocupante.

Por último, el río tiene nivel amarillo en Almazán, donde el caudal roza los 197 metros cúbicos por segundo.