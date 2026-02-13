Confirmado: este es el pueblo de Soria en el que se subastarán 6 lotes de trufa negra

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una subasta en directo de seis lotes de trufa negra es la principal novedad de la vigésimo tercera edición de la Feria de la Trufa de Soria que se celebra este fin de semana en Abejar y que aspira a superar la cifra de los 7.000 visitantes de la pasada edición.

El certamen se ha convertido en una cita obligada para profesionales y para amantes de la trufa y ofrece un programa completo de actividades que unen la gastronomía, el conocimiento científico y el turismo, gracias a las visitas guiadas a fincas truferas.

Como prolegómeno a la feria, el viernes 13 de febrero, el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta acoge un seminario científico-técnico en el que participará el director del Festival de la Trufa de Napa (EEUU), Robert Chang, lo que otorga al certamen un carácter internacional, y en el que también se pondrá encima de la mesa el debate sobre la Indicación Geográfica Protegida de la Trufa Negra de Soria y los retos estratégicos de la truficultura.

El recinto de Abejar acogerá el sábado 14 de febrero y el domingo 15 de febrero la feria que se inaugurará el sábado a las 11 horas, a cargo del hostelero Óscar García, y posteriormente se hará entrega de la 'Trufa de oro', en su undécima edición que este año recae en el veterano hostelero Gil Martínez Soto, del Virrey Palafox, por su dilatada trayectoria. El acto será conducido por el periodista Javier Pérez Andrés, que conoce como pocos el mundo rural y la gastronomía.

Este año se ha querido hacer un homenaje a estos dos hosteleros por su apoyo al certamen desde sus inicios, según explicó la alcaldesa, Carolina Romero. La feria, organizada por el Ayuntamiento de Abejar y la Diputación Provincial, cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y tras 23 ediciones se ha consolidado como un referente nacional e internacional para el sector micológico.

El recinto ferial se ha quedado pequeño y con pocas posibilidades de ampliación, como indicó la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, que explicó que para ello sería necesario buscar otras ubicaciones. Al final 37 son los expositores que acuden a esta feria desde varias provincias.

Además de Soria proceden de Burgos, Barcelona y Lleida, entre otros destinos, para la mayor parte es su primera vez porque se ha intentado dar cabida a empresas nuevas para rotar. Los puestos venderán maquinaria, trufa fresca y productos gourmet.

La gastronomía cuenta con un lugar destacado en este programa gracias a los menús degustación y que se ofrecen y sobre todo el concurso gastronómico nacional. Otra de las actividades que no faltarán en la feria de Abejar es el concurso de caza de trufa con perros que cuenta con un gran número de seguidores.

Durante la presentación, la diputada de turismo, Elia Jiménez, aseguró que esta feria es clave para la desestacionalización del turismo en la provincia, logrando llenar alojamientos y restaurantes en pleno mes de febrero.

«La feria es mucho más que un evento gastronómico; forma parte de una manera de entender el turismo que apoya a los pueblos y pone en valor lo que somos», señaló Jiménez.

Por su parte, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, puso en valor el esfuerzo conjunto para mantener una feria.