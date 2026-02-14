Heraldo-Diario de Soria

Inundaciones

San Esteban de Gormaz: Vecinos desalojados y corte de la nacional (fotos)

La situación es crítica en el pueblo de la Ribera, que ha procedido al confinamiento y al inicio de desalojo de viviendas en este municipio

Varios vecinos han tenido que ser desalojados y la carretera nacional está cortada

SANDRA GUIJARRO

Mario Tejedor
Soria

Como consecuencia de la riada extrema que estos días baja desde el Urbión, especialmente a su paso por San Esteban de Gormaz y Langa, la DGT ha procedido esta tarde al corte de la carretera nacional N-110 entre Segovia y Soria por San Esteban.

Varios vecinos han sido desalojados de las viviendas próximas al cauce y se ha habilitado la residencia del IES La Rambla como habitáculo para los vecinos que necesiten hacer uso del mismo.

El pasado martes comenzó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.

