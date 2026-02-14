San Esteban de Gormaz: Vecinos desalojados y corte de la nacional (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
14.02.2026 | 19:31
Actualizado:
14.02.2026 | 19:31
Como consecuencia de la riada extrema que estos días baja desde el Urbión,
especialmente a su paso por San Esteban de Gormaz y Langa, la DGT ha procedido esta tarde al corte de la carretera nacional N-110 entre Segovia y Soria por San Esteban.
Varios vecinos han sido desalojados de las viviendas próximas al cauce y
se ha habilitado la residencia del IES La Rambla como habitáculo para los vecinos que necesiten hacer uso del mismo.
El pasado martes comenzó el
nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.
Varios vecinos han tenido que ser desalojados y la carretera nacional está cortada SANDRA GUIJARRO
El Duero desbordado a su paso por San Esteban de Gormaz
