Heraldo-Diario de Soria

Almazán en alerta: Las imágenes de la extrema riada

El caudal del Duero a su paso por Almazán es cercano a los 200 metros cúbicos por segundo, suficiente para llenar cinco piscinas olímpicas por minuto

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El nivel del agua sube desmesuradamente e inunda la Dehesa y obliga a cerrar el puente al tráfico y a los peatones. Almazán vigila con alerta el río a su paso por la villa.

Las inundaciones siguen haciendo estragos en toda la provincia y no hay visos de mejora ante las continuas lluvias y las buenas temperaturas que propician el deshielo.

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantina

El agua baja desbocada a su paso por la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR

Inundaciones en Almazán

tracking