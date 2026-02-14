Almazán en alerta: Las imágenes de la extrema riada

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
El nivel del agua sube desmesuradamente e inunda la Dehesa y obliga a cerrar el puente al tráfico y a los peatones. Almazán vigila con alerta el río a su paso por la villa.
Las inundaciones siguen haciendo estragos en toda la provincia y no hay visos de mejora ante las continuas lluvias y las buenas temperaturas que propician el deshielo.
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán
Inundaciones en Almazán