Temor entre los alcaldes de los pueblos de Soria ante nuevas inundaciones y sigue la alerta en el Duero

Los municipios sorianos de la ribera del Duero vivieron ayer una jornada de calma, dentro de la gravedad , pero con preocupación extrema y constante vigilancia ante las previsiones de lluvia y deshielo de los próximos días que pueden provocar nuevas inundaciones.

Por sexto día consecutivo no dejaron de mirar el cauce, y los pueblos mantienen la alerta ante nuevas avenidas y crecidas en los cauces. En la mayor parte de los pueblos se registraron pequeñas bajadas de los caudales y en los que no, al menos no hubo subidas.

Sin embargo, con el inicio de la semana, en la que se prevé deshielos, los temores vuelven a apoderarse de los regidores municipales que durante este fin de semana han recorrido sus respectivos términos municipales para detectar los puntos más conflictivos.

El Duero en Soria estuvo ayer un día más en alerta. Los avisos hidrológicos de la CHD amanecieron en rojo, en la mayoría de las estaciones de medición. La situación mejoró a lo largo del día.

La zona cero de este episodio de inundaciones a causa de las sucesivas borrascas está en San Esteban de Gormaz. Ayer en el municipio se mantenían las medidas del nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León por riesgo de inundaciones y todavía no han regresado a sus casas los 15 vecinos desalojados de las viviendas y del camping.

El alcalde, Daniel García, solicitó a los perjudicados «precaución» y retrasar uno o dos días el regreso hasta comprobar bien los daños en los inmuebles.

La leve mejoría de ayer permitió reabrir al tráfico la N-110 que se había cortado el sábado, pero otras carreteras de la red secundaria y provincial se encuentran en mal estado y siguen cortadas por las inundaciones. En esta situación se encontraba ayer Olmillos, donde el metro de agua mantenía cortados los accesos al pueblo.

Las inundaciones también complicaron la circulación en Soto de San Esteban, otra de las pedanías del municipio sanestebeño, aunque se puede realizar con precaución por el camino de Aldea. Daniel García insistió a la población evitar los desplazamientos innecesarios, ya que desde el Ayuntamiento se está en coordinación con otras administraciones para proveer a los vecinos de las necesidades.

Cruz Roja ha activado el equipo de respuesta básica en emergencias que se ha desplazado a San Esteban de Gormaz con voluntarios de El Burgo de Osma y de San Leonardo. Están a disposición en el centro de salud para realizar traslados de personas y reparto de medicamentos a la población que aislada por las inundaciones. Pedraja de San Esteban fue otra de las pedanías con problemas ayer que en esta ocasión fueron de abastecimiento de agua potable y se tuvo que instalar un camión cisterna de la Diputación.

El alcalde, Daniel García, reconoció que existe preocupación entre los residentes de los pequeños pueblos por la continua crecida del río que ha sido histórica en el municipio.

A lo largo de ayer, aunque había bajado el caudal, el Duero circulaba con furia por la Rambla y la Alameda sanestebeña y también ha inundado el polígono de la Tapiada.

García mantendrá hoy una reunión con los empresarios afectados, así como anunció que también mantendrá encuentros con los agricultores que tienen los campos de cultivo anegados, con el objetivo de evaluar los daños y exigir responsabilidades, porque, a su juicio, como así expresó en redes sociales, «ha existido una falta de planificación en el desembalse y no hacerlo cuando nos pilla el toro», puntualizó.

Lamentó la falta de información por parte de la Subdelegación ni desde la Confederación Hidrográfica del Duero «que es la que tiene las competencias, hoy (por ayer) han estado en San Esteban y no nos han avisado», reprochó

Almazán

Almazán también respiró ayer un poco más tranquilo. El río Duero sigue desbordado a su paso por la localidad y aunque ha bajado el caudal los niveles seguían elevados y ayer el caudal superó en algún momento los tres metros, con picos de entrada de 301 metros cúbicos por segundo.

Este respiro permitió reabrir al tráfico el puente medieval que permite el acceso al casco urbano. El agua desbordada del río entró en algunas viviendas, cocheras y bajos de la avenida de Soria, según confirmó el alcalde, Jesús Cedazo.

El número de viviendas inundadas no es elevado, ya que no hay muchas edificaciones en el entorno de las riberas del Duero, explica el alcalde, que sí confirma que los daños serán cuantiosos en la zona de la Arboleda, el parque que se encuentra en las riberas, donde se ubican las instalaciones deportivas y recreativas, así como se ha anegado instalaciones de la depuradora, así como la zona de huertas cercanas a los cauces.

El Ayuntamiento considera que es prematuro evaluar los daños, ya que se tiene que esperar a la bajada del caudal del Duero. En Almazán el desbordamiento del río también ha sido histórico, al igual que en otras poblaciones ribereñas El pasado viernes 13 de febrero fue el momento crítico de subida del nivel del cauce que fue lo que llevó a cerrar el puente medieval al tráfico y la pasarela peatonal paralela.

Langa de Duero

No hubo mejoría ayer en Langa de Duero, donde el sábado por la tarde se vivieron situaciones críticas por una subida del caudal. No obstante, el alcalde, Iván Andrés, respira ayer un poco más tranquilo pero con la incertidumbre de lo que está por venir a lo largo de esta semana, según declaró a este periódico.

De momento en las viviendas no hay peligro de inundaciones y los mayores daños se han registrado en las instalaciones deportivas y de ocio, sobre todo en la piscina, donde se ha anegado la sala de maquinaria y el agua ha estado a punto de entrar en el bar.

«Preparamos lo que pudimos e incluso comenzamos a levantar una tapia en la puerta para evitar el agua, pero no sé si hemos llegado a tiempo» se lamenta el alcalde, que está dispuesto a pedir responsabilidades porque nadie avisó de este episodio de inundaciones.

Garray

El agua sigue inundando algunas de las calles de la localidad de Garray y, aunque ayer había bajado el caudal, para poder acceder todavía había hay que esperar, explicó la alcaldesa, María José Jiménez, que explicó que la zona en peores condiciones son los accesos a la fábrica de Soria Natural y la zona rústica de las riberas del Tera, así como la zona de baño.

Los empleados de la fábrica de Soria Natural llevan seis días sin poder acceder a la planta y si la situación no mejora en esta semana tampoco podrán hacerlo.

Carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó ayer hasta 16 incidencias en las carreteras provinciales afectadas por el episodio de inundaciones y balsas de agua. Según el listado de vialidades activas de la DGT, al cierre de esta edición había 11 carreteras cortadas al tráfico y avisos en otras dos, aunque en estas se podía transitar.

Siete de las 11 se encontraban en la zona de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, aunque también estaba complicada la conexión entre Langa y Alcubilla de Avellaneda. Tampoco se podía circular por entre Garray y Tardesillas por la inundación de la carretera y las balsas han anegado otras vías de la red secundaria.

Problemas de estas características se mantienen en las comunicaciones cerca de El Royo, así como entre Los Rábanos y Cubo de la Solana, por ello desde las administraciones se recomienda circular con precaución.