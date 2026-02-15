Cuerda del Pozo desciende al 88% y la CHD baja la suelta de agua aunque sigue en nivel rojo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo, primero en la cuenca del Duero, registra un cambio notable este domingo. El sábado a las 21.00 horas bajaba ya del 90%, un porcentaje que rebasaba de forma constante desde primera hora del martes día 10. En claro descenso, a las 12.00 horas de este domingo estaba ya al 88,4% y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) marcaba una tendencia a la baja. Esto supone una mayor capacidad de contención que permitiría 'trabajar' con el desembalse sin verse al límite.

Un desembalse que también marcaba una tendencia descendente aunque los datos en tiempo real marcaban una variación escasa. Desde la medianoche bajaba de los 120 metros cúbicos por segundo, pero a las 12.00 horas del domingo aún estaba en 117, lejos de los máximos de esta semana pero todavía en nivel rojo de alerta. De hecho es una cifra muy similar a la del sábado a las mismas horas aunque luego repuntó mínimamente.

Para la jornada de este domingo no se prevén apenas precipitaciones en la zona del embalse ni en las que puedan verter al mismo. Las temperaturas máximas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) suben, pero no deberían dejar un deshielo especialmente fuerte este domingo.